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Durum önemli ölçüde değişmediği sürece, Android'i akıllı telefonlarında işletim sistemi olarak kullanmaya devam etmek artık Huawei için uygun bir seçenek değil. Neyse ki, 2012'den bu yana, şirketin kendi alternatif mobil işletim sistemini geliştirdiği biliniyor. Şimdi Huawei’in Tüketici Ticaret Grubu’nun CEO’su Richard Yu bununla ilgili bazı ayrıntılar paylaşmaya başladı.

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Huawei İşletim Sistemi HongMeng Sonbaharda Geliyor

Huawei’in yeni işletim sistemi BlackBerry OS, Windows Phone ve Tizen’in karşılaştığı en büyük sorunlardan birinden kaçınmayı hedefliyor: Tüm Android uygulamalarını yerel olarak destekleyeceği bildiriliyor. Ek olarak, geliştiriciler uygulamalarının dosyaları Huawei'in işletim sistemine göre yeniden derlerse, çalışma performansında %60'ın üzerinde bir artış sağladığı bildiriliyor. Muhtemelen uygulamalar şirketin Google Play Store alternatifinden – App Gallery'den indirilebilecek – ancak şirket YouTube, Twitter, Instagram ve WhatsApp gibi Amerikan uygulamalarına erişememe sorunu ile karşı karşıya kalabilir.

Çin medyasına göre yeni işletim sistemine şu anda daha önce belirtildiği gibi “KirinOS” yerine “HongMeng OS” deniyor. Şirketin işletim sistemi Huawei’in Çin’in bazı bölgelerinde halihazırda kullanıma sunduğu bildirdi. Bir zaman çizelgesi açısından, Richard Yu bu sonbaharda en kısa sürede hazır olacağını bildiriyor. Bu nedenle amiral gemisi Huawei Mate 30 Pro'nun daha önce beklendiği gibi Android 10 Q yerine bu işletim sistemiyle birlikte gönderilmesi mümkün. Bu zaman çizelgesinin gerçekleşmemesi durumunda, Huawei P40 Pro’nun tanıtımı için tam zamanında piyasaya çıkacaktır. Telefonun lansmanı gelecek bahar ayında yapılacak.

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Akıllı telefonlara ve tabletlere ek olarak, yeni işletim sisteminin Huawei’in dizüstü bilgisayarlarına da geleceği ve Windows 10'un yerini alacağı belirtilmiş. Hepsi bu değil aynı zamanda akıllı saatler gibi giyilebilir ürünler, TV'ler ve hatta otomobillerle birlikte kullanılacak. Birileri Huawei'i epey kızdırmış görünüyor.

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