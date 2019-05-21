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Popüler sosyal ağ platformu Instagram'da kullanıcılar istenmeyen hesapların otomatik takip edilmesi sorunu ile karşı karşıya kalabiliyor. Spam içerikler paylaşan bu hesapların akışınızda ve takip listenizde kontrolünüz dışında ortaya çıkması kişisel gizlilik ve güvenliğinizin de tehdit altında olduğu anlamına gelebilir. Bu sorunu çözmek için yapabileceğiniz şeyler var.

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Instagram: İstenmeyen Hesapların Otomatik Takip Edilmesi Sorunu ve Çözümü

Instagram'da bilginiz dışında yeni hesaplar takip ettiğinizi anladıysanız öncelikle bu hesapları elle takipten çıkarmanız gerekecek. Bunun için maalesef bir kısayol yok. Eğer bir süre önce üçüncü parti bir uygulamada Instagram hesabınızla oturum açtıysanız o araçtan hemen kurtulmalısınız. Spam hesapları takip ettiğinizi fark ettiğinizde yapmanız gereken üç şey var: İzinli uygulamaları denetlemek, parolayı değiştirmek ve iki aşamalı oturum açma sistemine geçiş yapmak.

İzinli Uygulamaları Denetlemek

Instagram'da izinli uygulamaları denetlemek için hizmetin masaüstü arayüzüne erişmelisiniz. Bir web tarayıcısını açın ve Instagram'a gidin. Hesabınızla oturum açın, profil sayfanızı görüntüleyin. Edit Profile seçeneğinin yanındaki dişli çark simgeli butonu kullanın. Açılan menüden Authorized Apps'i seçin.

Burada izinli uygulamaların listesi karşınıza gelecektir. Hatırlamadığınız ya da doğrulayamadığınız uygulamaları hemen listeden kaldırın.

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Parolayı Değiştirmek

Böyle bir sıkıntı yaşadığınızda parolayı derhal değiştirmelisiniz. Parolanızın kötü niyetli kişilerin eline geçmiş olması ihtimali söz konusu. Parola değişimini Instagram uygulamasındaki güvenlik ayarlarından ya da web arayüzünden yapabilirsiniz, orası size kalmış.

İki Aşamalı Doğrulama Sistemi

Aynı ekrandan iki aşamalı doğrulama sistemini de aktive edebiliyorsunuz. Bu özelliği devreye alarak sizin kontrolünüz dışında hesabınızla oturum açma girişimlerini boşa çıkarabilirsiniz. Ekstra güvenlik için iki aşamalı doğrulamada bu işlem için geliştirilen uygulamaları değil de telefon numaranızı kullanmanızda fayda var.

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