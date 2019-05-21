REKLAMLAR

Yeni nesil bağlantı standardını destekleyen telefonlar artık fazla uzakta değil. Şirketler 5G destekli telefonlarını tanıtmaya başladı. Tüm zamanların en yenilikçi şirketlerinden olan ve son zamanlarda popülaritesini biraz yitiren LG bu kez oldukça ilgi çekici bir telefonla geliyor. LG V50 ThinQ'nun çıkarılabilir bir ikinci ekranı var bu ekranda her şey yapılabiliyor. Oyun kumandası olarak kullanmak bunlardan biri.

REKLAMLAR

LG V50 ThinQ'nun İkinci Ekranı Oyun Kumandası Oluyor

Şirket, ortalama kullanıcının hala yeni nesil standartların harikalarını bilmediğini düşünüyor. Mevcut hızlar yüksek olabilir ancak 5G sadece bundan ibaret değil. 5G aşırı düşük gecikme ve daha fazla cihazı tek bir ana istasyona bağlayabilme gibi hızdan daha önemli yeteneklere sahip.

LG'nin yeni 5G'li telefonu V50 ThinQ oldukça ilgi çekici bir özellikle geliyor. V50 ThinQ 5G, Dual Screen denilen çift ekran teknolojisine sahip olacak. Telefonu katlamaya gerek kalmadan iki ekrandan oyun oynamak mümkün olacak. Aynı zamanda tipik katlanabilir telefonların üretkenliği sunulacak. Bunun isteğe bağlı bir aksesuar olduğunu belirtelim. Ancak bu aslında daha iyi. Çünkü her zaman ikinci ekranın getirdiği kalın bir telefonla dolaşmak istemeyeceksiniz. Hatta ikinci ekranı çantanıza bile atabilirsiniz.

REKLAMLAR

360 derece dönen sağlam menteşelerle tutturulmuş ikinci ekran ile katlanabilir telefonların tipik sakıncaları bu cihazda yok. Çünkü ekran çıkartılabilir olduğundan ana telefonla herhangi sıkı bir bağa sahip değil.

LG ikinci ekranın 20 farklı kategoride 90'dan fazla kullanım senaryosu sunduğuna değiniyor. Aynı anda 3 uygulamayı çalıştırabilmek veya bir fotoğrafı daha geniş şekilde görüntülemek bunlardan biri. Ekranların OLED olduğunu belirtelim. Üretkenlik, mesajlaşma ve göz atma senaryoları LG V50 ThinQ'nun ikinci ekranının sunduğu nimetlerden sadece birkaçı olacak. Fortnite oynarken ikinci ekranda karakterinizi joystick ile kontrol edebilecek ya da ikinci ekranda sadece haritanın olmasını sağlayabileceksiniz. Potansiyeller sınırsız.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum