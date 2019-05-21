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Galaxy S10, performansı ve tasarımıyla akıllı telefona ilgi duyan teknoloji meraklılarına kendine çeken bir Samsung modeli oldu. 128 GB dahili depolama alanı, 8 GB RAM ve 6.1 inç ekran boyutu ile akıllı telefon alıcılarını kendine çeken Samsung Galaxy S10, hızlı şarj ve kablosuz hızlı şarj özellikleriyle teknoloji takipçilerini cezbeden bir telefon. Eğer Samsung Galaxy S10'a sahipseniz ve telefonunuzda veri yedekleme veya verileri geri yükleme gereksinimi duyuyorsanız bu yazımızda sizlere Samsung Galaxy S10'da veri yedekleme ve geri yükleme işleminden bahsedeceğiz.

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Samsung Galaxy S10'da Veri Yedekleme ve Geri Yükleme

Samsung Galaxy S10'da veri yedeklemek ve geri yüklemek için bir bilgisayara ihtiyacınız vardır. Eğer bir bilgisayara sahipseniz kolay bir şekilde Samsung Galaxy S10 cihazınızda veri yedekleme ve geri yükleme yapabilirsiniz.

Bilgisayara neden ihtiyaç vardır diye soracak olursanız Samsung'un programı olan Samsung Smart Switch, veri yedekleme ve geri yükleme işlemine öncülük eden programdır. Bu programı bilgisayarınıza buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Bilgisayarınıza Samsung Smart Switch'i indirdikten sonra kurulumunu gerçekleştirin. Kurulum da tamamlandıktan sonra orijinal veri kablosunu kullanarak akıllı telefonunuzu bilgisayara bağlayın. Eğer telefonunuz bilgisayara bağlandıktan sonra bir izin isterse İzin Ver butonuna tıklayın.

Samsung Smart Switch'in telefonunuza erişimini onayladıktan sonra programın ana ekranına gidin ve ekrandaki Ayarlar (dişli çark simgesi) butonuna tıklayarak Tercihler > Ögeleri Yedekle adımını takip ederek bilgisayarınıza yedeklemek istediğiniz verileri seçin. Yedekleme işleminin son kısmına geçmek için Samsung Smart Switch'in ana menüsüne dönün ve yedeklemeyi başlatmak için Yedekle tuşuna tıklayın.

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Samsung Smart Switch programını kullanarak yedeklediğiniz verileri Samsung Galaxy S10 cihazınıza veya başka bir Samsung cihazınıza geri yüklemek için Samsung Smart Switch programının ana ekranında bulunan Geri Yükle düğmesine tıklayın. Böylece yedeklediğiniz verileri geri yükleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

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