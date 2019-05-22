REKLAMLAR

Çentiksiz ekranlı Android telefonlarda ekrana çentik yüklemek imkansız değil! Güncel akıllı telefonların ön yüzünde çentik iPhone X'in ardından neredeyse standart oldu. Bazı kullanıcılar için ilgi çekici olmadığı kesin ancak bir süre bu çentik içeren tasarımlı cihazlarla yaşamak zorunda kalacağız gibi görünüyor. Tabii bu çentikler de farklı formlarda karşımıza çıkıyor. iPhone X modelindeki gibi daha geniş yapıda olanlar ve bazı Android telefonlardaki gibi dairesel / oval formda çentikler tasarlanabiliyor. Çentikler geliştiricilere bazı ilginç uygulamalar hazırlama imkanı sağladı.

REKLAMLAR

Ekranında çentiği olmayan Android telefonunuza sanal bir çentik eklemek eğer cihaz Android 9 Pie işletim sistemini çalıştırıyorsa hayli kolay. Daha eski Android versiyonları için üçüncü parti bir uygulama kullanmanız gerekecek.

Android: Ekrana Çentik Nasıl Yüklenir?

Cihazınız Android Pie işletim sistemi versiyonundaysa Settings (Ayarlar) menüsünü açın ve Developer Options (Geliştirici Seçenekleri) alt menüsünü etkinleştirin. Bu etkinleştirme işlemi için telefon bilgisinin bulunduğu kısma erişip Build Number (Yapı Numarası) seçeneğine yedi kez art arda dokunmanız yeterli olacaktır.

Developer Options'a girin, Simulate a display with a cutout seçeneğini bulup üzerine dokunun. Karşınıza gelen pencereden hangi formda bir çentik istediğinizi belirleyin.

REKLAMLAR

Cihazınız daha eski bir Android işletim sistemi versiyonunu kullanıyorsa XOutOf10 gibi üçüncü parti bir uygulama yükleyebilirsiniz. Bu araç ücretsiz fakat reklam içeriyor. Eklediği çentik Android 9 Pie işletim sisteminin varsayılan seçeneklerine kıyasla daha başarılı.

Uygulamanın cihaza kazandırdığı çentikte iPhone X akıllı telefondaki görünümün elde edilebilmesi adına sahte kamera, ahize ve sensör görselleri de bulunuyor.

Akıllı telefonunuzda yaşadığınız sorunlara çözüm bulmak için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.