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Bazen yüklemek istediğiniz bir Android uygulaması Google Play Store'da bulunmayabilir. Bu, birkaç nedenden ötürü olabilir: Belki Türkiye için engellenmiş veya geliştirici mağazadan kaldırmış olabilir. Böyle durumlar uygulamanın APK'sine sahip olduğunuz sürece hala çalıştırabilirsiniz. APK siteleri bu gibi durumlarda işe yarar. İşte en iyileri.

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En İyi APK İndirme Siteleri: Güvenilir Adresler

APKMirror

APKMirror, APK dosyalarını indirmek için en popüler sitelerden biridir. Bu site popüler Android haber sitesi Android Police tarafından oluşturulmuştur. Dolayısıyla elinizin altında güvenilir bir site olduğundan emin olmanızı sağlar.

Güvenlik tarafında APKMirror'ın sağlam bazı politikaları vardır:

Personel siteye yüklenen tüm APK’ları yayınlanmadan önce doğrular.

Site uygulamaların kriptografik şifrelerini önce versiyonları ile eşleştirerek doğru geliştiriciden geldiklerinden emin olur.

Yeni uygulamalar aynı geliştiriciden gelen diğer uygulamalarla bir arada listelenerek meşrulukları gösterilir.

Sonuç olarak, APKMirror bir APK dosyasının geçerliliğini doğrulayamıyorsa, dosyayı yayınlamaz. Bu nedenle bu sitede herhangi bir modlanmış APK, korsan uygulama veya ücretli uygulamanın APK'sını bulamazsınız.

Her uygulamanın eski sürümleri indirilebilirdir. Google Play'den alınan çeşitli bilgileri görebilir ve ilgili uygulamaların listesine erişebilirsiniz. APKMirror'dan yüklediğiniz bir uygulama, cihazınıza yükledikten sonra Google Play'den bir güncelleme alırsa, otomatik olarak en son sürüme yükseltilir.

APKPure

APKMirror'ın en büyük rakibi APKPure'dur. İki site aynı anda açıldı. APKMirror gibi bu site de indirdiğiniz tüm APK'lerin güvenli ve virüssüz olduğundan emin olmak için sıkı güvenlik önlemleri alır.

APKPure, sertifikanın güvenli olduğundan emin olmak için SHA1 kullanır ve yayınlamadan önce tüm uygulamaların meşruiyetini doğrular. Yeni uygulama sürümlerinin şifreli imzaları daha önce yayınlanan sürümlerle eşleşmelidir. Tamamen yeni uygulamalar aynı geliştiriciden gelen diğer yazılımlarla listelenir.

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Yine APKPure bir uygulamanın güvenliği konusunda şüphe duyarsa şirket APK'yı siteye eklemez. APKPure'da modlanmış APK yoktur. APKPure ekran görüntülerini, uygulama açıklamalarını ve genel meta verileri doğrudan Google'dan çeker.

Ayrıca, eski bir sürüme geri dönmek istemeniz durumunda (özellikler veya hatalar nedeniyle) önceki versiyonlar da bulunmaktadır.

APK Store

APKMirror ve APKPure gerçekten sevilmektedir. Aslında başka bir siteye gitmek için pek bir nedenininiz yoktur. Ancak şimdi sizi hızlı bir şekilde başka bir seçenekle daha tanıştıracağız.

Öncelikle APK Store ismindeki bu uygulamanın eski adı APK Downloader idi.

Tüm APK’lar Google Play Store’dan çekilir, böylece güvenlik ve virüs tarafında şüpheniz olmaz. Bu listedeki diğer sitelerde olduğu gibi, bir sürü meta veri sunulmaktadır. Bu da Google Play Store'a olan ihtiyacınızı hemen hemen ortadan kaldırın.

Birden çok seçeneğinizin olduğunu bilmek her zaman iyidir. Üstteki en büyük iki APK sitesi işe yaramzsa APK Store'a gideceğinizi bilirsiniz.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum