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Telefonunuz, hayatınızın hemen her alanında size eşlik eden değerli bir arkadaştır. Sevdiklerinizle iletişimde olmanızı sağlar, sabahları uyandırır, sizi eğlendirir ve daha fazlasını sağlar. Telefonunuzdaki zengin özelliklere sahip uygulamalarla hayatınıza şekil verebilirsiniz. iOS ve Android için sunulan en iyi kilo verme uygulamaları ile forma girin.

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En İyi Kilo Verme Uygulamaları (2019)

Lose It!

Lose It! kilonuzu kayda almak için gereken tüm özellikler ile birlikte gelen basit bir uygulama. Günlük kilo okumalarınızı kolayca kaydedebilir ve ne yediğinizi takip edebilirsiniz. Ayrıca girdiğiniz besinler için kalori değerini otomatik olarak gösterir ve her şeyi net ve modern bir tasarımla görüntülemenizi sağlar.

Ayrıca, gıda eklemek için barkodları tarama yeteneği gibi uygulamada bir dizi başka kullanışlı araç bulacaksınız. Lose It! aynı zamanda faaliyetlerinize dayanan ayrıntılı grafikler üretir ve hatta arkadaşlarınızla rekabet etmek için challenge'lar sunar. Belirli bir rejimi takip etmek isteyip istemediğinize bakmak için diyet planları ve hedefler seçin.

SparkPeople

SparkPeople’ın özellik seti büyük oranda Lose It! ile benzerdir. Kilo takibi için gerekli her türlü seçeneği içerir ancak en önemli özelliği topluluk entegrasyonudur.

SparkPeople soru sorabileceğiniz, uzmanlara danışabileceğiniz, motivasyon bulabileceğiniz veya başarılarınızı paylaşabileceğiniz zengin bir topluluk platformu sunar. Ayrıca, diyetinizi daha iyi anlamanız ve daha etkili bir şekilde kilo vermeniz için çok çeşitli makaleler ve sağlık ipuçları sunar.

MyFitnessPal

MyFitnessPal birçok özelliği bir arada sunar. Örneğin adım takibi yapbilir. Uygulamayı diğer servislere bağlayabilir ve tüm verileri tek bir noktada senkronize edebilirsiniz. MapMyFitness, Runkeeper, Strava, Runtastic, Misfit, Withings, HealthKit ve daha pek çok popüler platformla senkronize olur.

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Bu uygulama aynı zamanda son durumunuzu çok kolayca güncellemenize izin verir. Dağınık bir arayüzü yoktur. Sağlık odaklı yemek tarifleri de barındırıyor. Bunların yanı sıra bir topluluk sekmesi, challenge'lar çizelgeler ve sosyal medya paylaşımı gibi işlevleri vardır. Tablolar, ipuçları ve buna benzer tüm standart araçlara sahipsiniz.

HealthifyMe

HealthifyMe, kilonuzu kayda almanın yanı sıra, ne yediğinizi ve hedeflerinize ulaşmak için ne yapmanız gerektiğini anlamanıza yardımcı olan minimal görünümlü bir uygulamadır. Bunu tükettiğiniz yiyecekler hakkında fikir vererek yapar.

Böylece, örneğin, beslenmenizdeki protein, lif ve daha birçok seviyeyi kontrol edebilirsiniz. HealthifyMe ayrıca daha fazla su içmenizi ya da hatırlatıcılar aracılığıyla egzersiz yapmanızı sağlar. Kanıtlanmış sonuçları olan stratejileri takip etmek istiyorsanız, sağlık planları da vardır.

WeightFit

WeightFit, her küçük ayrıntıyla ilgilenen kişiler için tasarlanmış veri merkezli bir uygulamadır. Okumak istediğiniz tüm bilgileri ön plana çıkaran güzel bir estetiğe sahiptir.

Ortalama kilo değişimi, BMI ve çok daha fazlasını değerlendiren kapsamlı çizelgelere ve istatistikler sunar. WeightFit ayrıca anında yeni veriler eklemenizi sağlar ve bunları Google Fit ile senkronize edilebilir.

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