iOS'in gizli ve kullanışlı özelliklerinden biri olan belge tarayıcı özelliğini kullanarak saklamak istediğiniz belgeleri direkt taratabilir, telefonunuzda saklayabilirsiniz. Bu yazımızda size iOS'te belge tarayıcıyı kullanma konusunda ipucu vereceğiz.

iOS'te Belge Tarayıcıyı Kullanma

iOS cihazınızda belge tarayıcı kullanmak için herhangi bir üçüncü parti uygulama indirmeniz gerek yoktur. Cihazınızın uygulamalar ekranında Notlar uygulaması bizim işimize yarayacak uygulamadır. Eğer bu uygulama iOS cihazınızda yoksa buraya tıklayarak Notlar uygulamasını telefonunuza indirebilirsiniz. Bu uygulama iOS'in kendi uygulamasıdır.

Notlar uygulamasına girin ve belge taratmak için yeni bir not sayfası oluşturun. Yeni bir not sayfası oluşturmak için ekranın sağ alt köşesindeki butona tıklayın. Not sayfası açıldığında ekranın alt tarafındaki butonlardan + butonuna tıklayın ve açılan ufak penceredeki seçeneklerden Belge Tara'ya tıklayın.

Açılan ekranda belgeyi taratmanız için belgeyi iyi bir şekilde kadraja göre ayarlamanız gerekecektir. Belgeyi kadraja göre ayarladığınızdan emin olduktan sonra ortadaki butona tıklayarak belgenin fotoğrafını çekin ve belgeyi ekrana sığdırmak veya istemediğiniz yerlerini kırpmak için belgenin taranmış halinde yer alan düzenleme çizgilerini sağa sola veya aşağı yukarı çekebilirsiniz. Tüm bunları yaptıktan sonra Taramayı Sakla tuşuna basarak tarattığınız belge Notlar uygulamasında oluşturduğunuz yeni not sayfasına eklenecektir.

Tarattığınız belge üzerinde işaretlemek yapmak için belgenin oluşturduğu not ekranının sağ üstündeki Paylaş butonuna tıklayarak açılan seçeneklerden PDF Yarat'ı seçin. Açılan ekranın sağ üst köşesinde yer alan kalem butonunu seçerek işleme devam edin ve kalem boyutunu, rengini belirleyin. Belge üzerinde işaretlemek istediğiniz yerleri kalemle işaretleyin ve işleminiz bittikten sonra ekranın sol üst köşesindeki Bitti butonuna tıklayarak işleminizi sonlandırın.

iOS'te Belge Tarayıcıyı Kullanma hakkında ve diğer konularda sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden buraya tıklayarak iletebilirsiniz. Güncel teknoloji haberlerinden ve diğer ipuçlarından anında haberdar olmak için bizi Facebook sayfamızdan takip edebilirsiniz. Sağlıcakla kalın!