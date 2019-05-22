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iPhone'da e-posta engelleme veya email engelleme işlemi merak edilen konular arasında yer alıyor. iPhone kullanıcılarına bu konuda yardımcı olmak için aşağıda bilinmesi gereken tüm adımları sıraladık. İşte onlar.

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iPhone'da E-Posta Engelleme Nasıl Yapılır?

iPhone'unuzda Gmail Mesajlarını Engelleyin

Gmail’deki bir e-postayı sadece telefonunuzu kullanarak engellemenin en iyi yolu, ücretsiz Gmail uygulamasını App Store’dan indirmektir.

iOS ile Gmail'de e-posta engellemenin yolu:

Gmail uygulamasını App Store'dan indirin, başlatın ve giriş yapın.

Engellemek istediğiniz kişiden gelen bir e-postayı bulun.

Mesajın sağ üst köşesindeki üç noktaya dokunun.

Açılan kutudan “Göndereni engelleyi” seçin.

Safari ile E-posta Engelleme

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Apple’ın kendi iCloud'u, Yahoo! Mail ve Microsoft’un Outlook’unda e-posta / email engellemek için iPhone'daki bir tarayıcıdan gelen kutunuzu açın.

iCloud: Sol alt köşedeki Ayarlar çarkına dokunun, ardından Kurallar'ı seçin. Önce Kural Ekle'yi seçin, ardından yeni bir mesaj oluşturun. Eğer mesaj buradan gelirse ifadesini seçin ve Ssöz konusu e-posta adresi için Çöp Kutusuna Taşı veya Okundu Olarak İşaretle deyin.

ifadesini seçin ve Ssöz konusu e-posta adresi için veya deyin. Yahoo! Mail: Gelen kutunuzun sağ üst köşesindeki Ayarlar'a dokunun, ardından Diğer Ayarlar'a basın. Güvenlik ve Gizlilik'i seçin, ardından bir sonraki ekrandan Engellenen adresleri arayın ve +Ekle'yi tıklayın.

Outlook: Sağ üst köşedeki Ayarlar'a dokunun, ardından Tam ayarları görüntüle'yi ve ardından Seçenekler'i seçin. Bir sonraki ekranda Posta > Önemsiz e-posta ile ilerleyin ve ardından Engellenen gönderenler'e dokunun ve engellemek istediğiniz adresleri ekleyin.

iPhone'da e-posta engellemek için tüm bilmeniz gerekenlerden bahsettik. Adımlar karmaşık gelebilir ancak aslında öyle değiller. En zor adımlar iCloud için görünüyor. Bunun dışında Yahoo! Mail uygulaması ve Outlook oldukça basit işliyor.

Ancak Gmail'de iPhone ile e-posta engellemek için sadece uygulamayı kullanabiliyorsunuz. Bunu Safari ya da Chrome gibi bir tarayıcı ile yapmanız mümkün değil. Gmail uygulamasını iPhone'unuza indirmeniz ve yukarıda verdiğimiz adımları takip etmeniz yeterlidir.

iPhone email bloklama için bilmeniz gerekenler bunlardı. Adımlar tüm Apple iPhone'lar için çalışmaktadır. Yine de tarayıcınızı ve uygulamalarınızı son sürüme güncellediğinizden emin olun.

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