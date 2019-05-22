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Popüler sosyal ağlardan Twitter'a kısa süre önce kazandırılan bir özellik retweet'lere fotoğraf ve GIF eklemeyi mümkün hale getiriyor. Twitter, geride bıraktığımız yıllarda kullanıcılar arası konuşma (mention) ve diyaloglar için çeşitli optimizasyonlar gerçekleştirdi. Arayüz değişiklikleri ve çeşitli yeniliklerle konuşmalar daha inovatif bir şekle büründürüldü.

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Kullanıcıların Twitter'dan beklediği özelliklerden birisi retweet'lere fotoğraf ve GIF görsellerini ekleyebilmek idi. Retweet'ler, daha doğru ifadeyle alıntılanan retweet'lerle diyaloglar genişleyebiliyor. GIF ve fotoğraf ekleme ile bu işlem bambaşka bir boyut kazanabiliyor.

Twitter: Retweet'lere Fotoğraf ve GIF Eklemek

Yeni özellik sadece alıntılanan retweet'lerde çalışıyor. Bunun ne demek olduğunu bilmiyorsanız kısaca şu şekilde açıklayabiliriz: Alıntılanan bir tweet oluşturduğunuz bir tweet'e dahil ettiğiniz, ek olarak aldığınız daha önce atılmış bir tweet oluyor. Bu özellik daha önce yokken kullanıcılar alıntılamak istedikleri tweet'in bağlantısını kopyalayıp kendi yazdıkları tweet'e yapıştırıyordu. Kopyala – yapıştır işlemi de göndereceğiniz tweet'in karakter sayısını azaltıyordu.

Retweet'lere fotoğraf veya GIF eklemek için iPhone ya da Android işletim sistemli akıllı telefonunuzda Twitter uygulamasını açın ve bir tweet'in altındaki retweet butonuna dokunun. Açılan menüdeki Retweet with comment'i seçin. Orijinal tweet'in alıntılandığı, ek olarak bulunduğu bir tweet oluşturabileceksiniz. Bu kez fotoğraf ve GIF ekleme seçenekleri de kullanılabilir durumda olacak.

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Fotoğraf ya da GIF eklemeyi sağlayan butona dokunduktan sonra dilediğiniz görseli tweet'inize ekleyebilirsiniz. Retweet'lere görsel ekleme imkanı mobil uygulamalara ek olarak Twitter'ın web arayüzünde de var. Aynı aşamaları takip etmek yeterli oluyor.

Dört adete kadar fotoğraf ekleyebiliyorsunuz. Eğer GIF yüklediyseniz aynı tweet'e fotoğraf dahil edemiyorsunuz.

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