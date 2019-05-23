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Android'li akıllı telefonlar için denemeye değer yeni duvar kağıdı uygulamaları çözümlerine göz atıyoruz. Akıllı telefon ve kişisel bilgisayarları özelleştirmenin en temel yöntemi şüphesiz duvar kağıdı / arka planı değiştirmekten geçiyor. Android işletim sistemli akıllı telefonlar için Google Play uygulama mağazasında sayısız duvar kağıdı uygulaması var. Tabii bunların birçoğunda özgün ve ilginizi çeken duvar kağıtları bulunmayabilir.

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Biz mümkün olduğunca yeni ve kullanmak isteyeceğinizi tahmin ettiğimiz duvar kağıtlarını içeren uygulamaları ele almaya çabaladık.

Android: Denemeye Değer Yeni Duvar Kağıdı Uygulamaları

Artwalls başarılı sanatçıların ilham verici minimalistik duvar kağıtlarını cihazınızda kullanma fırsatı sunuyor. Renk paletinde koyu tonlar ağırlıkta, yani AMOLED ekranlı cihazlar için ideal duvar kağıtları var. Pil ömrü konusunda avantaj olmasa da bu duvar kağıtları LCD ekranlarda da hayli güzel görünecektir.

Ücretli bir çözüm olan araçta adından da anlaşılacağı üzere beyaz arka planlı duvar kağıtlarına yer veriliyor. Ücretli olduğu için elbette reklam içermiyor. Ücretsiz uygulamalarla kıyaslandığında daha 'premium' duvar kağıtları barındırdığını söylemek mümkün. Görsel boyutları ortalama 7 MB / 700 DPI civarında. Full HD, 4K ve 8K duvar kağıtları hazır. HDR duvar kağıtları da yakın zamanda indirilebilir olacak.

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Özel olarak siyah ya da beyaz ağırlıklı duvar kağıtlara bir ilginiz yoksa Walldrobe bünyesinde başarılı görseller bulunmakta. Sizin belirlediğiniz periyotlarla otomatik duvar kağıdı değişimi yapabiliyor. Farklı kategorilerden duvar kağıtlarını bu döngüye dahil edebiliyorsunuz.

CREATIVE esasında duvar kağıtları etrafında inşa edilmiş bir sosyal ağ. Elbette gerçek anlamda harika olan çeşitli duvar kağıtları sunuyor. Bu noktada iyi duvar kağıtlarına ulaşmak da hayli kolay. Kendi profilinizi oluşturup duvar kağıtlarınızı uygulamaya yükleyebiliyorsunuz. Diğer kullanıcıları takip ederek paylaştıkları duvar kağıtlarından yararlanabilirsiniz. Uygulama bünyesinde zil sesleri, simge paketleri ve widget'ların bulunduğunu da ifade edelim.

Siz hangi duvar kağıdı uygulamasını kullanıyorsunuz? Görüşlerinizi forum sayfamızda paylaşabilirsiniz.