Android: İnternet Sitesi Engelleme Nasıl Yapılır?

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Android'li cihazlarda internet sitesi engelleme işlemi için yararlanabileceğiniz başarılı bir çözümü tanıyacağız. Bugün internette herhangi bir konuda dilediğiniz bilgi için arama gerçekleştirebiliyorsunuz. Bazen çeşitli internet sitelerini engellemek için gerekçeleriniz olabilir. Örneğin çocuğunuzu korumak adına yetişkinlere uygun içerikler barındıran internet sitelerini engellemek isteyebilirsiniz.

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BlockSite isimli üçüncü parti uygulama sayesinde Android işletim sistemli akıllı telefon ve tabletlerde site engellemek mümkün hale geliyor.

Android: İnternet Sitesi Engelleme

Öncelikle Android işletim sistemli bir cihazda internet sitesi engellemek için garantili bir yöntemin olmadığını bilmeniz lazım. Çocuğunuz ya da işverenseniz cihazı tahsis ettiğiniz çalışanınız farklı uygulamalar kullanarak engellediğiniz sitelere erişebilir.

Esasında en temel yöntem hosts dosyasını düzenlemek ancak bunun için root erişimine ihtiyaç var. Bu nedenle BlockSite gibi bir uygulamadan yardım almak mantıklı.

Firefox gibi bazı web tarayıcılarında site engelleme özelliği bulunsa da bunlar yalnızca o tarayıcı bünyesinde kullanılabilen işlevler. BlockSite cihaz kapsamında bir engelleme yaptığı için daha esaslı bir çözüm olarak ön plana çıkıyor.

Öncelikle BlockSite uygulamasını Google Play Store'da aratarak ya da bu bağlantıya dokunarak Android işletim sistemli cihazınıza yükleyin. Kurulumun ardından uygulamayı çalıştırın ve talep ettiği erişim izinleri için onay sağlayın.

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Uygulama artık çalışmaya hazır. BlockSite arayüzünde sağ alt kısımdaki + simgeli butona dokunun ve engellemek istediğiniz internet sitesinin adresini yazın. Artık bu internet sitesine erişim ilgili cihazda engellenmiş oluyor.

BlockSite'ın web sitesi engelleme dışında uygulama engelleme işlevleri de bulunmakta. Bir uygulamayı belirli bir zaman dilimi için kısıtlayabiliyorsunuz. Haftanın belirli günleri ya da günün belirli saatlerinde uygulamalara erişimi sonlandırabilirsiniz.

Yetişkinlere yönelik içerikler barındıran sitelerini engellemek için Adult Block seçeneği var. İşlevini yüzde 100 başarıyla yerine getiremese de kullanılabilir.

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