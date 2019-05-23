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Birçok kişi tarafından kullanılan ve anlık durum, fotoğraf ve video paylaşma uygulaması Twitter'ın mobil uygulamasında beğendiğiniz ve kaydetmek istediğiniz gönderileri daha sonra rahatlıkla bulabilmek için nasıl kaydedeceğiniz bu yazımızda sizlere anlatacağız. Android ve iOS cihazlar için olan Twitter'da gönderileri kaydetme özelliği, kaydettiğiniz gönderileri kolay bir şekilde bulmanızı ve görüntülemenizi sağlar.

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Android ve iOS: Twitter'da Gönderileri Kaydetme

Android ve iOS cihazınıza yüklü Twitter uygulamasında gönderileri kaydetmek için ilk olarak uygulamaya girin. Uygulama ana ekranında eğer hesabınıza giriş yaptıysanız zaman tünelinizde takip ettiğiniz kullanıcıların paylaştığı, Retweet yaptığı, beğendiği ve yorum yaptığı gönderiler yer alacaktır. Bu tür gönderilerin yer aldığı zaman tünelinde hoşunuza giden gönderilerin üzerine tıklayın ve gönderiye gidin. Gönderinin altındaki simgelerden Paylaş'a tıklayın ve Yer İşaretlerine Ekle seçeneğine dokunun. Böylece gönderi yer işaretlerinize eklenecektir.

Kaydettiğiniz gönderilere göz atmak istediğini zamanda uygulama ana ekranında profilin fotoğrafınıza dokunun ve açılan pencerede Yer İşaretleri'ne tıklayın. Burada kaydettiğiniz bütün gönderiler yer alacaktır. Kaydettiğiniz gönderileri kaldırmak isterseniz de Yer İşaretleri ekranında kaldırmak istediğiniz görüntünün altındaki Beğen, Retweet, Yorum yap ve Paylaş seçeneklerinden Paylaş'ı seçin ve Tweet'i Yer İşaretlerinden Kaldır'a dokunun.

Tweet'i Yer İşaretleri'ne eklediğinizde bu eyleminiz bildirim olarak gönderiyi paylaşan kişiye bildirilmez. Yer işaretlerinizi de sadece siz görüntüleyebilirsiniz.

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Twitter'da gönderileri kaydetme özelliği Android veya iOS cihazınıza yüklü olan Twitter uygulamasında aktif değilse Twitter uygulamasını güncellemeyi deneyin.

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