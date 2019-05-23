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Fotoğraf çekinmeyi ve sosyal medya uygulamalarında paylaşmayı seven biriyseniz bu yazımız tam size göre. Bu yazımızda sizlere bir fotoğrafı fotoğraf yapan en önemli unsur ışık uygulamalarından bahsedeceğiz. iOS'te fotoğrafa ışık veren en iyi beş uygulama sayesinde sosyal medya hesaplarınızda ilgi çekici ve daha net fotoğraflar paylaşabileceksiniz.

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iOS'te Fotoğrafa Işık Veren En İyi Beş Uygulama

1- Adobe Lightroom

Adobe Lightroom uygulaması Adobe'nin geliştiriciliğini yaptığı bir uygulamadır. App Store'dan bu uygulamayı ücretsiz olarak buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Adobe Lightroom, fotoğraf ışıklandırılmasında profesyonel fotoğrafçılar tarafından kullanan bir bilgisayar programıyken Adobe bu uygulamayı App Store'a da taşıdı ve telefondan çektiğiniz fotoğraflara profesyonelce bir dokunuş yapmanızı sağladı.

2- Snapseed

Snapseed uygulaması da birçok Blogger tarafından tercih edilen ücretsiz fotoğraf düzenleme uygulamalarından bir tanesidir. Bu uygulamada da fotoğrafınızı istediğiniz şekilde ışıklandırabilir ve fotoğraf üzerinde oynamalar yapabilirsiniz.

Snapseed'i App Store uygulamasından buraya tıklayarak iOS cihazınıza indirebilirsiniz.

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3- Adobe Photoshop Express

Adobe Photoshop uygulaması, profesyonel fotoğrafçılar tarafından kullanılan bir programdır. Adobe bu bilgisayar programını da App Store'a taşıdı ve akıllı telefon kullanıcılarının da fotoğraflarında düzenleme yaparken Photoshop'u kullanmasını sağladı. Bu uygulamayı da App Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilir ince ayarlarla profesyonel bir fotoğraf düzenlemesi yapabilirsiniz. Uygulamayı buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

4- VSCO

VSCO, birçok akıllı telefon kullanıcısı tarafından kullanılan bir uygulamadır. iOS cihazınızda VSCO uygulamasını indirerek fotoğraflar üzerinde en iyi düzenlemeleri yapabilir fotoğrafın ilgi çekici hale gelmesini sağlayabilirsiniz. VSCO uygulamasını kullanarak fotoğrafınıza ışık vererek fotoğrafınızın daha net görünmesini sağlayabilirsiniz. VSCO'yu buraya tıklayarak App Store'dan indirebilirsiniz.

5- MuseCam

MuseCam uygulaması App Store'dan Fotoğraf ve Kamera uygulamaları indiren kullanıcıların tercihlerinden bir tanesi. Bu uygulamada fotoğrafın en ince detaylarına ulaşarak düzenlemeler yapabilirsiniz. Fotoğrafa profesyonel bir şekilde ışık verebilir, fotoğrafı karanlık görünümünden kurtarabilirsiniz. MuseCam'i buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

iOS'te Fotoğrafa Işık Veren En İyi Beş Uygulama hakkında ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forum sayfamız üzerinden buraya tıklayarak iletebilir, güncel teknoloji haberleri ve diğer ipuçlarından Facebook sayfamızı takip ederek haberdar olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın!