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Valve son yıllarda oyun ve yazılım marketi Steam'i genişletmek ve daha fazla kullanıcıya ulaştırmak için elinden geleni yapıyor. Bu anlamda Steam Link gibi çeşitli çözümler üreten şirketten en çok beklenen uygulamalardan biri Steam Chat ya da Steam sohbet uygulamasıydı. Bu nihayet gerçekleşti ve Steam Chat iPhone ve Android telefonlar için yayımlandı.

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Valve Steam Chat Uygulaması iOS ve Android'te

Steam Link uygulaması ile oyunculara tüm Steam kütüphanelerindeki oyunları cep telefonlarından oynama fırsatı sunan Valve, Steam sohbet deneyimini modernize etmek için başka bir uygulama daha hazırladı. Yeni Steam Chat mobil uygulaması artık Google Play Store ve App Store üzerinden hem Android hem de iOS platformlarından ücretsiz olarak kullanılabilir durumda.

Sunulan birçok özellik arasında, kullanıcıların bir mesaj veya oyun davetini kaçırmasını önleyen özelleştirilebilir bildirimler bulunuyor. Bu bildirimler arkadaşa özel olarak, grup sohbeti veya sohbet kanalı seçilerek özelleştirilebiliyor. Bu da kullanışlılık sağlıyor.





Diğer taraftan Steam arkadaşlarınızla sohbet etmeye başlamadan önce kimin oyunda olduğunu veya çevrimiçi olduğunu görebiliyorsunuz. Ayrıca Valve, daha yüksek kaliteli bağlantılar, videolar, tweet'ler, GIF'ler, Giphy, Steam ifadeleri ve daha fazlası ile zengin bir chat deneyimi vaat ediyor. Tipik bir WhatsApp konuşmasından daha eğlenceli olduğunu söyleyebiliriz.

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Steam Chat mobil uygulaması oldukça önemli bir sorunu da çözüyor. Bildiğiniz gibi telefondan bir kimseyi Steam'e eklemek yeterince pratik değildi. Steam Chat artık kullanıcıların Steam'den bağlantı göndererek yeni arkadaşlar eklemelerine izin verecek. Metin veya e-posta ile bir kimseye Steam profilinizi gönderebileceksiniz. Bu davet bağlantısını oluşturmak oldukça basit. Son olarak Steam sohbet uygulaması grup sohbetleri için de destek sunuyor. Uygulamayı indirmek için aşağıdaki bağlantıları kullanın:

Steam Chat – Google Play Store

Steam Chat – App Store