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Android'li akıllı telefonunuzda fiziksel tuşları özelleştirmek cihazdan aldığınız verimi artırabilir ve akıllı telefona yepyeni işlevler kazandırabilir. Android işletim sisteminin ilk dönemlerinde çok sayıda tuş içeren akıllı telefonlar mevcuttu. Bugün ise hemen her cihazda güç, ses, sesli asistan ve kamera deklanşör tuşu dışında fiziksel tuş bulunmuyor.

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Tabii fiziksel tuşlara yeni işlevler kazandırarak günümüzün az sayıda tuş içeren akıllı telefonlarının bu eksikliğini giderebilirsiniz.

Android: Fiziksel Tuşları Özelleştirmek İçin Uygulamalar

Uygulama akıllı telefonunuzu kronometre olarak kullanabilmeniz için ses tuşlarına yeni işlevler kazandırıyor. Sayacı başlattıktan sonra duraklama ve durdurma yaparak zaman dilimlerini kayıt altına alabiliyorsunuz. Bunun için ekrana dokunmak yerine fiziksel tuşlardan yararlanıyorsunuz. Gerçek bir kronometre deneyimi elde edilebiliyor.

Uygulamada fiziksel tuşlar için belirlenen yeni fonksiyonlar müzik kontrolleri üzerine tayin edilmiş. Yalnızca ses tuşlarının işlevi değiştirilebiliyor ve müzik duraklatma / yürütme, sonraki / önceki şarkıya geçiş gibi işlevler ayarlanabiliyor. Spotify gibi popüler birçok müzik akış uygulaması desteklenmekte.

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Oops! AppLock sahip olduğu ad gibi diğer uygulama kilitleme araçlarından farklı bir seçenek. Diğer çözümler uygulamaları parola, PIN, desen ya da parmak izi kilidi ile korurken bu araç ses tuşları ile belirlenen bir parola düzeni ile koruma sağlıyor. Örneğin ses artırma + ses artırma + ses azaltma tuş düzenini parolanız olarak ayarlayabiliyorsunuz. Maksimum beş tuşa basacağınız bir parola oluşturabilirsiniz.

Listenin en zengin özelliklere sahip olan uygulaması olan Button Mapper Android işletim sistemli akıllı telefon ve tabletinizdeki tüm fiziksel tuşlara yeni fonksiyonlar verebiliyor. Fiziksel tuşa tek ya da iki kez basarak bu işlevleri kullanabiliyorsunuz. Akıllı telefonunuzla uyumlu olduğu sürece kulaklığınızdaki tuşlar bile işlev kazanabiliyor. Diğer uygulamalar spesifik işlevlere odaklanmışken Button Mapper'ın daha kapsamlı bir seçenek olduğu ortada.

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