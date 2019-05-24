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Facebook kar amaçlı kurulmuş bir şirket ve popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı bünyesine katan şirket elbette bu uygulamadan da maksimum kazancı elde etmek niyetinde. Bu doğrultuda Android ve iPhone uyumlu WhatsApp'ta reklam gösteriminin 2020 yılında başlayacağı açıklandı.

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Önceki bilgileri doğrulayan şekilde, Facebook Marketing Summit'te ilk reklamların Instagram Hikayeler özelliğine benzeyen WhatsApp Durum'da boy göstereceği ifade edildi. Tıpkı standart durum paylaşımları gibi reklamlar da uygulamada tam ekran görünecek ve üstte kişi adı yerine reklamı veren firma adı belirecek. Reklamlar elbette internet sitesi bağlantısı da içerebilecek.

Android ve iPhone Uyumlu WhatsApp'ta Reklam Dönemi Başlıyor

Facebook'un WhatsApp'ta reklam gösterimi konusunda daha sonra nasıl adımlar atacağı henüz paylaşılmış değil. İlerleyen yıllarda konuşmaların listelendiği arayüzde de reklamların belirmesi söz konusu olabilir.

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WhatsApp Business'ın verimliliğini artırmak için yakın zamanda bu hesaplara doğrudan bağlanan reklamların Facebook ve Instagram'da yayınlanmaya başlanacağı belirtiliyor. WhatsApp Business uygulamasına kullanıcıların daha zengin yazım biçimlerinden yararlanmasını sağlayacak görsel ve PDF entegrasyonu özellikleri de hayata geçirilecek. Ürünler hakkında mesajlaşılırken kullanıcılar ilgilendikleri ürünü WhatsApp içinde görüntüleyebilecek ve kataloğun tamamına erişebilecek.

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