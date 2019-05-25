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İlk Android akıllı telefonların birçok sorunu vardı. Üreticilerin bunları düzeltmesini beklemek yerine, gönüllü geliştiriciler telefonların varsayılan yazılımını değiştirmek için özel ROM'lar oluşturdular. Bu ROM'lar bugün hale popüler şekilde kullanılmaktadır. İşte bunun nedenleri.

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Android Telefona ROM Yüklemek İçin Nedenler

Özel Yaşamınızı Özel Tutun

Tamamen mahremiyet elde etmeye çalışmak abartılı olabilir ancak özel bir ROM cihazınızda size biraz daha fazla kontrol sağalr. Yalnızca belirli Google uygulamalarını yüklemekten kaçınmakla kalmayıp, telefonunuzun hangi bilgilerinize erişebileceğini daha iyi belirleyebilirsiniz. F-Droid gibi bir uygulama mağazası kullanıyorsanız, yüklediğiniz uygulamaların telefonunuzda madencilik yapmadığını bilirsiniz.

Telefonunuzun Sahipliğini Üzerinize Alın

Özel bir ROM kurmak, kendi donanımınızın kontrolünü size verir. Bir işletim sistemini diğeriyle değiştirebilir, daha fazla ayara sahip olabilir ve Android ile olabildiğince mutlu olana dek deneyimlerinizi özelleştirebilirsiniz. Telefonunuz tam olarak istediğiniz gibi çalışır.

Her Şeyi Kişiselleştirin

Saati bildirim çubuğunun merkezine almak ya da bildirim çubuğundaki Bluetooth simgesini kaldırmak gibi her şeyi kişileştirebilirsiniz. Üreticinizin stok Android üzerinde yaptığı değişikliklerden hoşlanmıyor musunuz? Onlardan kurtulun ve yerine kendi çözümlerinizi yükleyin.

Özgür ve Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar Kullanın

Açık kaynaklı yazılım üzerinde çalışmayı sevenler bir Android telefon satın alabilir, bir ROM flaşlayabilir ve Google Play Store yerine F-Droid'i seçebilirler. Potansiyeller sınırsızdır ancak genel olarak Linux masaüstünde sunulan özgürlüğe benzer bir mobil deneyim elde edersiniz.

Telefonunuzun Ömrünü Uzatın

Telefonlar masaüstüler gibi değildir. Neredeyse sonsuza kadar güncelleme almazlar. Bir mağazada gördüğünüz her cihazın son kullanma tarihi vardır. Çoğu telefon iki yıldan daha uzun süre güncelleme görmez. Bazıları ise bunun yarısına bile ulaşamaz. Güvenlik açıklarına karşı savunmasız olan ve en son uygulamaları daha az kullanabilen Android'in eski sürümlerinde mahsur kalmak yerine, özel ROM'lar ile son Android sürümlerini kullanın.

Büyük Şirketlere Bağlı Olmayın

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Telefon üreticileri bazen cihazınıza bir güncelleme yayınlar ve onu yavaşlatır. Yavaşlayan cihazınız artık sizi daha az memnun eder ve yenisini almak zorunda kalırsınız. Büyük şirketlerin sizin paranızla sizin adınıza karar vermesine engel olun. Özel ROM'lar bunu yapmanızı sağlar.

Android Güncellemelerini Daha Hızlı Alın

Özel bir ROM kullanmak sorunları kendi başınıza çözmenize izin verir. Cihazınız artık desteklenmeyebilir ancak Oreo’da sıkışıp kalan bir telefonda özel ROM'larla Android Pie kullanmak, hem de akıcı bir şekilde, mümkündür.

Bloatware'leri Kaldırın

Akıllı telefonlar, ihtiyaç duyduğumuzdan daha fazla yüklü yazılımla gelme eğilimindedir. Üreticiler ya da operatörler sesli posta ve video izlemek gibi çeşitli işlevler için kendi uygulamalarına sahip cihazlar satarlar. Pixel telefonlar bile istemediğiniz Google uygulamaları ile önceden yüklenmiş olarak gelir.

Her Şeyi Hızlandırın

Bazı Android cihazlar zamanla yavaşlar. Diğerleri ise kutudan yavaş çıkar. Her iki durumda da, özel bir ROM yüklemek, Android deneyiminizi hızlandırmanın bir yoludur. Buna en iyi örnek Huawei ve Xiaomi cihazlardır.

Daha İyi Batarya Ömrünüz Olsun

Akıllı telefonların batarya ömrü son yıllarda arttı. Ancak bir telefonla gündüzü geçirmek hala bir mücadeledir. Bataryalar tüketim ürünü olduğundan ne kadara çok kullanılırlarsa o kadar çabuk eskirler. Özel ROM cihazınızın pil ömrünü uzatır.

İstenmeyen Değişiklikleri Geri Alın

Özel arayüzü varsayılan haline getirmek için özel bir ROM'a ihtiyacınız vardır. Arayüzün bazı yönlerini beğeninize göre ince ayar yapma seçeneği sunan Android Pie'ı temel alan bir ROM çalıştırabilirsiniz.

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