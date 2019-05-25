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Sırasıyla 2017 Haziran ve 2017 Kasım ayında çıkış yapan iki performans telefonu olan OnePlus 5 ve OnePlus 5T bugün hala önemli Android güncellemelerini almaya devam ediyor. Cihazlar son olarak Android güvenlik yaması ile güncellenmişti ancak şimdi çok daha büyük bir tanesine kavuşuyorlar: Android 10 Q işletim sisteminin ta kendisi.

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OnePlus 5 ve OnePlus 5T Android Q Alıyor

Huawei gibi Çinli bir telefon şirketi olan OnePlus uzun yıllardır iddialı modeller üretmesi ve tüketicilerin beğenisini kazanmasıyla biliniyor. Firmanın bazı eski amiral gemilerinden OnePlus 5 / 5T ve OnePlus 6 / 6T ile ilgili olarak dün önemli bir açıklama yapıldı. Açıklamaya göre yeni çıkış yapacak olan OnePlus 7 Pro'da bulunan bazı benzersiz özelliklerin birçoğu aslında bu telefona özel olmayacak. Öyle ki OnePlus 5 ve 5T çıkış yapmaya hazırlanan Android Q güncellemesini bu sene bir noktada alacaklar. Bu cihaz sahipleri için gerçekten iyi haber.

OnePlus 6 / 6T ile birlikte biraz daha eski OnePlus 5 / 5T telefonları Fnatic Mode, Zen Mode, ekran kaydedici, geniş ekran modunda hızlı cevaplama, DC ekran karartma ve RAM hızını artırma gibi yeni özellikler kazanacak. OnePlus 5 serisi cihazlar böylece hiç olmadıkları kadar değerli ve önemli hale gelecek.

Şu anda halihazırda bazı kullanıcıların bildiği gibi OnePlus 7 Pro ve OnePlus 6 ve OnePlus 6T zaten en son Android Q Geliştirici Önizlemesi'ni almış durumda. Ancak OnePlus 5 ve OnePlus 5T'nin muhtemelen bu beta sürümünlerine erişme imkanı olmayacak.

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Görünüşe bakılırsa henüz Android Q'nun piyasaya çıkma tarihiyle ilgili paylaşılan bir zaman dilimi yok. Bu yüzden en kötü ihtimalle söz konusu OnePlus telefonlarının güncellemeyi 2019 sonu gibi alacağını umuyoruz. OnePlus şirketi cihazları için sık sık uzun güncellemeler yayınlamasıyla biliniyor. Bu da bu marka telefonlara sahip kullanıcılar memnun eden bir şey. Türkiye'de diğer ülkelere kıyasla görece daha az sayıda OnePlus bulunuyor.

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