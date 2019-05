REKLAMLAR

Etkileşimli öğrenme yöntemleri sayesinde akıllı telefonlar en sıkıcı konuları bile eğlenceli ve bilgilendirici deneyimlere dönüştürebilir. Tarih, tipik olarak birçok insan için heyecan verici olmayan bir alandır. Ancak doğru uygulamalarla, monoton görüntüsünün üstesinden gelebilirsiniz ve hatta biraz eğlenebilirsiniz. İşte tarih hakkında daha fazla bilgi edinmek için en keyifli uygulamalar.

Tarih Öğrenmeyi Keyifli Hale Getiren Uygulamalar

The History of Everything

Android / iOS

History of Everything sizi zamanda geri götürmek için tasarlanmış modern, şık bir arayüze sahip ücretsiz bir uygulamadır. Zaman dilimleri arasında geçiş yapmak ve her dönemim en önemli olaylarını öğrenmek için zaman çizelgesi tabanlı tasarımı kullanın.

Historical Calendar ve Today in History

Android / iOS

Historical Calendar, belirli bir günde (eski ve modern günler dahil) neler olduğunu kronolojik sırayla anlatır. Varsayılan olarak, uygulama bugünün tarihine ait etkinlikleri gösterir, ancak isterseniz tarihleri ​​manuel olarak değiştirebilirsiniz.

Ayrıca, belirli olayları bulmak için anahtar kelimeleri arama olanağınız da vardır. Uygulama, verilerini ölümler, tatiller ve benzeri gibi kategorilere ayırır.

History Timeline

Android / iOS

Her şeyden çok verilere odaklanan bir platform istiyorsanız, History Timeline'ı deneyin. Her türlü önemli olayı kaydırarak görebilir ve yoğun bir tarih çizelgesi oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi görüntülemek için yakınlaştırıp uzaklaştırabilir ve bunlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için ayrı ayrı üzerlerine dokunabilirsiniz. History Timeline Wikipedia bağlantılarını destekler.

Google Arts and Culture

Android / iOS

Google’ın bu sanat ve kültür uygulamasıyla dünyanın en ünlü sanatçıları hakkında daha fazla bilgi edinin. Uygulamanın özelliği sanat ve tarihin önemli hikayelerini göstermektedir. İnsanların yaptığı çalışmaları görselleştirmenin yanı sıra okumak için çok çeşitli yazılar sunar.

Google Asistan ile Tarih Soruları

Android (Varsayılan) / iOS

Yukarıdaki uygulamalar size fazla geldiyse, Google Asistan ile geçmişe dair merak ettiğiniz her şeyi öğrenebilirsiniz. Google Asistan'a belirli bir günde ne olduğunu sorabilir ya da aklınızdaki tarih sorularına cevaplar bulabilirsiniz. Hızlı ve pratik çalışır.

Google Earth ile Tarih Turları

Android / iOS

Benzer şekilde, Google Earth ile tarihi olayların sanal bir turuna çıkabilirsiniz. Google Earth’teki sanal turlar özelliği belirli bir ikonik anın gerçekleştiği çeşitli yerleri ziyaret etmenizi sağlar. Adım adım ilerleyebilir ve ilerlerken yaşanan tarihi olayları okuyabilirsiniz.

Civilisations AR

BBC, Civilisations uygulamasıyla devasa tarih koleksiyonunu herkesin kullanımına sunuyor. Uygulama tarihin antik eserlerini bir bir görmenize izin veriyor. Onların çeşitli karmaşık ayrıntılarını incelemenizi ve nasıl oluştuklarını öğrenmenizi sağlıyor. Ek olarak, uygulamanın bir fotoğraf modu vardır ve oldukça eğlencelidir.

