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Android One telefonlar oldukça iyidir. Düşük RAM gereksinimleri vardır ve çok az işlemci gücüyle akıcı çalışırlar. Stock Android deneyimidir. Güncellemeler Google'ın denetimdedir. Bu nedenle en az 2 yıl yazılım güncellemesi ve 3 yıl güvenlik güncellemesi garantisi vardır. Peki en iyi Android One'lı akıllı telefonlar hangileridir?

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Android One'lı En İyi Akıllı Telefonlar

Nokia 9 PureView

Android One programının oluşturulmasından bu yana Nokia, neredeyse tüm telefonlarında Android One'ı sundu.

Geçerli amiral gemisi cihaz Nokia 9 PureView Şubat 2019'da Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtıldı ve şu anda hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de Birleşik Krallık'ta satışta. Ancak Türkiye'ye henüz gelmedi.

Telefonun beş arka kamerası vardır ve çekim yaparken görüntüleri tek bir fotoğrafta birleştirir. Donanımı etkileyicidir. 2018 model olduğundan Snapdragon 845 işlemci kullanır.

Ayrıca 5,99 inç P-OLED ekran, 6 GB RAM ve toz ve su geçirmezlik için IP67 derecesi de vardır. Nokia 9 PureView, Android Pie 9.0 ile birlikte gelir.

LG G7 Fit

Orta menzilli bir Android One telefonu arıyorsanız, LG G7 Fit'e bakmalısınız.

Sadece Kanada'da piyasaya sürülen LG G7 One ile birlikte, LG G7 Fit, amiral gemisi LG G7 ThinQ'nun bir türevidir. LG, Mayıs 2018'de ThinQ’yu piyasaya sürdü.

Gerçekten de, LG G7 Fit neredeyse G7 ThinQ ile aynı görünüyor. Bununla birlikte G7 Fit yalnızca Snapdragon 821 işlemciye sahip. Bu işlemci 2016'da çıktı.

G7 Fit ayrıca 6.1 inç QHD+ ekran, 563 ppi, 16MP arka kamera, 4 GB RAM ve 32 GB depolama alanıyla birlikte geliyor. Ve etkileyici bir şekilde 300 doların altındaki fiyatına rağmen IP68 su geçirmezlik derecesine sahip; Bir metre suda 30 dakikaya kadar dayanabiliyor.

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Xiaomi Mi A2

Ucuz bir Android One telefonu istiyorsanız, Xiaomi Mi A2 listenizin en üstünde olmalı. Mi A1’in halefidir ve Temmuz 2018’de çıkmıştır.

Cihazın bütçe fiyatı göz önüne alındığında, donanım özellikleri etkileyici. Snapdragon 660 yonga seti var bu yonga seti Adreno 512 GPU ve sekiz Kryo 260 çekirdeği ile geliyor.

Telefon 4 GB ve 6 GB RAM versiyonlarında sunuluyor. Depolama seçenekleri 32 GB, 64 GB veya 128 GB'dır. LG G7 Fit gibi, Mi A2 de genişletilebilir depolama sunuyor.

Başka bir yerde, 5,99 inç IPS LCD ekran, 20MP arkaya bakan kamera, 3,000 mAh pil ve Android 8,1 Oreo bulacaksınız. Batarya çıkartılamaz.

Nokia 7.1

Pazardaki en iyi orta menzilli Android One cep telefonu olarak bilinir. Nokia 7.1. Ekim 2018'de tanıtıldı ve şu anda tüm büyük pazarlarda mevcut.

Nokia 7.1'in Snapdragon 636 işlemcisi ve 1.8GHz'de ayarlanmış sekiz Kryo 260 çekirdeği var. 3 GB veya 4 GB RAM sürümleri vardır ve 32 GB veya 64 GB depolama arasında seçim yapabilirsiniz. Telefonun ayrıca 12 MP arka kamerası, 5.84 inç ekranı ve 1080 × 2280 çözünürlüğü var. Android 8.1 ile piyasaya sürülmesine rağmen, şimdi Android Pie 9.0 ile çalıştırıyor.

Aslında, telefon Nokia 8.1 kadar iyi değil. 8,1 Aralık 2018'de piyasaya sürüldü ve ABD ve Avustralya dışındaki her yerde mevcut. Elbette, popüler Nokia 8'in gerçek bir yükseltmesi değil (Qualcomm Snapdragon 710 işlemci en son sürüm değil ve suya ve toza dayanıklı değil), ancak 408 ppi ve 2280 × çözünürlüğe sahip 6.18 inçlik bir ekranı var. RAM 4 GB ile sınırlıdır ve genişletilemeyen 64 GB depolama alanı vardır.

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