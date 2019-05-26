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Sevilen müzik akışı servislerinden Spotify'ın Android işletim sistemiyle uyumlu uygulamasına uyku zamanlayıcı özelliği nihayet eklendi. Özellik uygulamanın iOS versiyonunda bir süredir mevcuttu, neyse ki Google'ın mobil işletim sistemini çalıştıran akıllı telefon sahipleri de artık Spotify'da bu temel özellikten yararlanabilecek.

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Tabii 2019 yılında bir müzik oynatıcısına, hatta Spotify gibi on milyonlarca kullanıcıya erişen bir uygulamaya bu özelliğin yeni eklenmiş olması da gerçekten şaşırtıcı.

Android Uyumlu Spotify'a Uyku Zamanlayıcı Geliyor

Spotify'ın uyku zamanlayıcısına erişmek için öncelikle sevdiğiniz bir müziği oynatmaya başlayın. Now Playing arayüzünü görüntüleyin. Arayüzde sağ üst kısımda yer alan ve üç noktalı simgeye sahip olan butona dokunun. Açılan arayüzdeki seçenekler arasında en sonda bulunan Sleep timer'ı seçin.

Buradan müzik oynatımının ne kadar süre devam edeceğini belirlemelisiniz. 5, 10, 15, 30, 45 ve 60 dakika seçenekleri arasından tercih yapabilirsiniz. Dilerseniz ilgili müziğin sonunda oynatımın sonlandırılması da mümkün.

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Uyku zamanlayıcı Spotify'ın 8.5.7.999 versiyonunda aktif görünüyor ancak sunucu tarafında etkinleşmesi de söz konusu, yani uygulamayı bu sürüme güncelleseniz de henüz akıllı telefonunuzda bu özelliğe erişemiyor olabilirsiniz.

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