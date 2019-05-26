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Android telefonlar sınırlı depolama alanı ile gelir ve bunları genişletmek için SD kart veya NM kart (Huawei) gibi harici cihazlara ödeme yapmanız gerekir. Ancak bir cihazda SD kart kullanmanın bazı önemli dezavantajları vardır. Bir tane satın almadan önce bunları gözden geçirmek isteyebilirsiniz.

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Android'te SD Kart Kullanmamak İçin Nedenler

Hız sorunu

Farklı tiplerde SD kartlar bulunur. Düşük kalite bir tane alırsanız başınız ağrıyabilir. Bununla birlikte en hızlıları bile cihazınızdaki depolama birimine kıyasla oldukça yavaştır.

Yalnızca SD kartınıza fotoğraf ve dosya depolamayı planlıyorsanız, en hızlı iki kart türünden biri olan UHS-I ve CLass 10 yeterli olacaktır.

Ancak, tüm uygulamaları kartınıza yüklemeyi planlıyorsanız, kartın uygulama performansı sınıfına da bakmanız gerekir. A1 ve A2 mevcut iki seçenektir; A1 daha hızlı olanıdır.

Kaybolan Kısayollar ve Parolalar

SD karta taşınan uygulamaların telefon her kapandığında ana ekrandan kaybolması sorunu yaygındır. Giriş ekranında klasörler kullananlar için daha da can sıkıcı bir durumdur.

Daha da kötüsü, Twitter, MyFitnessPal ve Reddit dahil olmak üzere bu problemden etkilenen uygulamalardan bazılarında kaydedilmiş şifreleri, ayarlar ve diğer kullanıcı verileri de kaybolmaktadır.

Dosyaları Bulmak Bir Kabustur

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SD kartınızı dahili depolama alanı haline gelecek şekilde formatlayabilseniz de, telefonunuz her iki diski de ayrı dizinler halinde görmeye devam eder. Bu nedenle, kullanım düzeninize bağlı olarak, belirli bir zamanda ihtiyacınız olan dosyaları bulmak zor olabilir. Bu dizinler arasında dönüp dolaşırsınız.

SD Kartın Arızalanması

SD kartların sınırlı sayıda okuma / yazma çevrimi vardır. Dolayısıyla verilere her eriştiğinizde SD kartın kalan kullanım ömrü azalır. Doğal olarak bu ömür SD kartın kalitesine bağlı olarak da değişir. Bir SanDisk ürünü, eBay'den gelen ucuz bir isimsiz karttan daha uzun süre çalışacaktır.

Yeni Bir Telefona Geçmek Sinir Bozucudur

Android telefonunuzun SD kartını başka bir telefona taşımaya çalışırsanız veya içeriğine bilgisayardan erişmeye çalışırsanız pek şansınız olmaz. Çünkü Android depolama alanı olarak kullanılan bir SD karttaki verileri diğer sistemlerde görüntülemek zordur. Bunlar şifrelenmiş verilerdir. Ayrıca bu nedenle SD kartı telefondan telefona taşıyamazsınız. Önce kartı formatlarsınız.

Düşük Oyun Performansı

Android telefonlarda bulunan en önemli depolama düşmanlarından bazıları oyunlardır. Bunlar elbette bulmaca oyunları gibi basit şeyler olmaz. Yüksek kaliteli grafiklere ve kapsamlı oynanışa sahip olanlar GB'larca verilik alana ihtiyaç duyar. En iyi A1 Class 10 SD kartlar bile bu oyunları çalıştırmada yavaş kalacaktır. Dolayısıyla performanstan ödün verirsiniz.

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