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Sahip olduğunuz iPhone ya da Android telefonu PC'de fare olarak kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Akıllı telefonunuza fare işlevi kazandırarak masaüstü veya dizüstü bilgisayarınızı koltuğunuzda rahatça otururken kontrol etme imkanı elde edebilirsiniz. Esasında bu iş için üretilen kablosuz / Bluetooth fareler mevcut ancak akıllı telefonunuza yükleyeceğiniz üçüncü parti bir uygulama ile bu masrafa girmenize gerek kalmayacaktır.

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iPhone ve Android Telefonu PC'de Fare Olarak Kullanmak

Bugün bahsedeceğimiz uygulamanın adı Remote Mouse. Adı zaten işlevini yeterince yansıtıyor. Öncelikle uygulamayı Google Play ya da App Store'da aratarak ya da verdiğimiz bağlantılara dokunarak Android işletim sistemli akıllı telefon veya iPhone'unuza indirin.

Tabii bir de Windows işletim sistemli PC'nize server yazılımını yüklemeniz lazım ki akıllı telefondaki uygulama PC ile iletişime geçebilsin. Remote Mouse internet sitesine buradan erişin ve sunucu paketini bilgisayarınıza indirerek kurun.

Akıllı telefondaki uygulama ve PC'deki sunucu yazılımının bağlantı kurabilmesi için cihaz ve PC'nin aynı kablosuz ağa bağlı olması gerekmekte. Sistemler aynı kablosuz ağa bağlıyken akıllı telefondaki Remote Mouse uygulamasını açın. Sunucu yazılımının yüklü olduğu PC arayüzde belirecektir.

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PC'nin üzerine dokunduğunuzda bağlantı kurulacak. Size ilk etapta kontrollerle ilgili bazı ipuçları gösterilecektir.

Alt kısımdaki klavye simgesine dokunduğunuzda klavye açılacaktır. Evet, uygulama akıllı telefonunuzu aynı zamanda kablosuz klavyeye de dönüştürüyor.

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