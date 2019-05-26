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Bir OnePlus 7 Pro'ya sahipseniz ve bir hayalet dokunma ya da hayalet ekran sorunu yaşıyorsanız endişelenmeyin çünkü bu konuda yalnız değilsiniz. Bazı OnePlus 7 Pro sahipleri OnePlus forumunda cihazlarının hayalet dokunma denilen kendi kendine dokunmalar yaptığından şikayet ediyorlar. Kullanıcılardan biri özellikle CPU-Z uygulaması kullanırken bunun daha sık meydana geldiğini söylemiş. OnePlus 7 Pro'nun ekranları Samsung tarafından üretiliyor.

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OnePlus 7 Pro'da Hayalet Ekran Sorunu Baş Gösterdi

Bazı kullanıcılar "ghost screen" probleminin Instagram ve Twitter kullanırken de telefonlarını etkilediğini belirtiyor. Ayrıca ekranın yenileme hızını 90Hz'den 60Hz'e düşürmek rastgele dokunmaların sayısını azaltırken tamamen durdurmamış. Sonuç olarak, OnePlus şirketi bu kullanıcılara yeni bir OnePlus 7 Pro ünitesi göndermeyi seçebilir. Eğer sizin cihazınızda da ghost screen sorunu mevcutsa konuyla ilgili olarak OnePlus bu web sayfası üzerinden şirkete geri bildirim göndermeniz önerilir. YouTube'da bir OnePlus 7 Pro kullanıcısı tarafından yayınlanan bir video, hayalet dokunmanın CPU-Z kullanılırken nasıl oluştuğunu gösteriyor.

Hemen herkes OnePlus 7 Pro'nun 6.7 inçlik AMOLED ekranını telefonun en çekici özelliklerden biri olarak kabul ediyor. Bir OnePlus telefonunu süsleyen ilk 1440p çözünürlük ekran olarak biliniyor (1440 x 3120 piksel çözünürlüğe ve 19.5:9 en boy oranına sahip). Ayrıca 90Hz yenileme hızı (ortalama bir telefondan %50 daha hızlı ekran) sunan az sayıda telefondan biri. 90Hz ekran oyun ve kaydırma deneyimlerini çok daha akıcı hale getiriyor. Açılır selfie kamerası sayesinde, ekranda herhangi bir delik veya çentik bulunmuyor ve uçtan uca bir deneyim sunuluyor.

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OnePlus 7 Pro'da Kamera Kalitesi Sorunu

Ekrandaki hayalet dokunuşlardan şikayet etmenin yanı sıra, bazı OnePlus 7 Pro sahipleri, cihazın arka kameralarında bir kalite problemi olduğunu belirtiyorlar. Neyse ki OnePlus sorunu kabul etti ve geçtiğimiz günlerde bununla ilgili bir güncelleme yayımlayacağını şöyledi. Ek olarak güncelleme ayrıca HDR+ ve Nightscape özellikleri için rötuşlar da içerecek. Telefondaki kamera sisteminden bahsetmişken, şirketin reklamını yaptığı "3 kat kayıpsız yakınlaştırma" özelliğinin aslında 2.2 kat olduğu ortaya çıktı. OnePlus bunun yerine görüntüyü kırparak 3 kat görünümü veriyor.

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