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Güney Kore merkezli Samsung'un Galaxy M10, M20 ve M30 akıllı telefonları için Android 9 Pie işletim sistemi güncellemesini yayınlayacağı tarih netlik kazandı. Duruma bakılırsa cihazlar Google'ın mobil işletim sisteminin güncel versiyonunu 3 Haziran'dan itibaren almaya başlıyor.

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Güncelleme paketi güncel Android versiyonuna ek olarak yeni Android güvenlik yamaları ile Samsung'un One UI arayüzünü de getiriyor. Önceki Samsung Experience arayüzünün yerini alacak olan One UI ile akıllı telefonları tek elle kullanmak kolaylaşıyor.

Samsung Galaxy M10, M20 ve M30 Android Pie Güncellemesi

One UI arayüzü aynı zamanda yeni jest tabanlı navigasyon sistemi, DeX iyileştirmeleri, Bixby tuşunun bir uygulama ya da komut için yeniden görevlendirilebilmesi gibi yenilikler de sağlıyor.

Samsung'un akıllı telefonları yeni uygulama geçiş ekranı, bildirimlerle ilgili değişiklikler, geliştirilmiş metin seçimi, Digital Wellbeing gibi Android 9 Pie yeniliklerini elde ediyor.

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Galaxy M10, M20 ve M30 akıllı telefonlar Samsung'un Çin'in yükselişte olan Xiaomi, Vivo, Honor ve Oppo firmalarının performans / fiyat başarısı yüksek akıllı telefonlarıyla daha iyi rekabet edebilmek için geliştirdiği çözümler olarak biliniyor. Realme gibi görece daha küçük firmalar dahi birçok pazarda düşük fiyata daha yüksek performanslı bileşenler sunduğu için Samsung'u zor durumda bırakabiliyor.

Galaxy M10, M20 ve M30 modelleri kutularından Android 8.1 Oreo işletim sistemi versiyonu ve Samsung's Experience 9.5 arayüzü ile çıkıyordu. Galaxy M10 Samsung Exynos 7870 yongasetinden güç alırken Galaxy M20 ve M30 modelleri Exynos 7904 yongasetini kullanıyor.

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