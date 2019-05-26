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WhatsApp'ta bir arkadaşınıza kaç mesaj ve fotoğraf gönderdiğinizi öğrenebileceğinizin farkında mısınız? Kayda değer bir süredir hayatımızda olan popüler anlık mesajlaşma uygulaması uzun yıllardır arkadaşınız olan kişilerle ne kadar yazıştığınızı ve ne ölçüde medya gönderimi yaptığınızı gösterebiliyor. Bu bilgiler uygulamanın hem Android hem de iOS sürümünde tutulmakta.

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Aynı istatistikler birebir konuşmalar dışında gruplar için de sağlanabiliyor. WhatsApp'ta bir arkadaşınız ya da dahil olduğunuz gruptaki mesaj sayısını öğrenmek için ele aldığımız adımları basitçe izlemeniz yeterli olacaktır.

WhatsApp: Arkadaşınıza Kaç Mesaj ve Fotoğraf Gönderdiğinizi Öğrenin

Depolama alanı kullanımı bilgisinin kontrolü merak gidermeye ek olarak akıllı telefonunuzun dahili depolama biriminde boş depolama alanı açmak istediğinizde hangi mesajlaşmaları silerek daha fazla alan elde edebileceğinizi göstermesi bakımından da önem teşkil ediyor.

iPhone'da öncelikle WhatsApp'ı çalıştırın. Uygulama arayüzünde sağ alt kısımda bulunan Settings butonuna dokunun.

Settings menüsündeki Data and Storage Usage'ı seçin.

Storage Usage'a dokunun.

Bu menüyü ilk kez açıyorsanız listenin yüklenmesi biraz zaman alabilir. Liste açıldığında her bir konuşmanın cihazda ne kadar depolama alanı kullandığı bilgisini görebileceksiniz. Mesaj ve multimedya içeriklerinin sayısı / boyutu ile ilgili detayları görmek için ilgili kişi ya da grup adının üzerine dokunmalısınız.

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WhatsApp'ın Android versiyonunda sağ üstteki üç noktalı simgeye sahip olan butona dokunun ve Settings'e girin.

Data and storage usage ile devam edin.

Usage bölümündeki Storage usage'a dokunun.

Liste açıldığında her bir konuşmanın cihazda ne kadar depolama alanı kullandığı bilgisi ortaya konacaktır.

Mesaj ve multimedya içeriklerinin sayısı / boyutu ile ilgili detayları görmek için ilgili kişi ya da grup adının üzerine dokunun.

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