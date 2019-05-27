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Tüm zamanların en sıra dışı kamera tasarımıyla gelen Asus ZenFone 6 yalnızca etkileyici kamera fonksiyonlarına sahip değil aynı zamanda oldukça iyi kareler yakalamayı başarıyor. Ünlü DxOMark tarafından yayımlanan rapora göre cihaz son zamanların en iyi selfie kamerasına sahip telefonu oldu. İşte nasıl olduğu.

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Asus ZenFone 6 En İyi Selfie Kamerasına Sahip Telefon

DxOMark Asus ZenFone 6 incelemesini yayımladı. Cihaz yepyeni 48 MP kamera ünitesi ile geliyor. Bu ünite birçok yeni cihazda kullanılıyor ve en iyisi olarak biliniyor. Akıllı telefon kameralarını inceleyen ve bunlarla ilgili profesyonel testler gerçekleştiren DxOMark henüz yeni piyasaya çıkan Asus ZenFone 6'nın kamerasını ele aldı. DxOMark ilginç bir şekilde ilk önce 48 MP çözünürlüklü döner kamerayı bir selfie ünitesi olarak incelemeye karar verdi.

Bu seçimle birlikte ZenFone 6'nın kamerası özçekim kamerası olarak değerlendirildi ve Samsung Galaxy S10 5G modelini en iyi selfie kamerası olarak geride bıraktı. ZenFone 6 şimdi DxOMark'ın en iyi kameralı telefonlar çizelgesinin en tepesine yerleşiyor. ZenFone 6, Samsung Galaxy rakibinin 101 fotoğraf puanını yakalıyor ancak 93 ile şimdiye kadarki en iyi video puanını alıyor. Telefon böylece ortalamada 98 puan elde ediyor.

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DxO incelemesinde ZenFone 6'nın özçekimler için 1/2-inç Quad Bayer sensörünü kullanmasını övdü. DxO Labs'ın gördüğü en iyi doku-gürültü değişimini sağladığını belirtti. Buna göre ZenFone 6 çekimlerde mükemmel ayrıntılar, mükemmel dinamik aralık ve mükemmel cilt tonları sunmayı başarıyor. İnceleme şimdilik selfie ile sınırlı kaldı. Ancak ilerleyen günlerde ana kamera olarak da değerlendirilecek.