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Amazon sunduğu hizmetlerini daha yaygın ve kolay erişilebilir hale getirmek için Fire Phone'u yaptı ve sosyal medya ağı Facebook, HTC ile birleşerek ortaklaşa bir akıllı telefon piyasaya sürdü. Her iki ürün de günün sonunda tam bir başarısızlık örneği oldu. Ancak bu durum son zamanların viral uygulaması TikTok'un geliştiricilerinin kendi akıllı telefonlarını yapmasının önüne geçmiyor. TikTok telefonu bu sene gelmeyecek.

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Popüler TikTok Uygulamasının Telefonu Geliyor

Financial Times tarafından yayınlanan bir rapora göre, endüstri kaynakları TikTok’un sahibi ByteDance’ın şu anda içerik toplama platformu TopBuzz ve haber platformu News Republic de dahil olmak üzere çeşitli uygulama yelpazesiyle önceden yüklenmiş olarak gelen kendi akıllı telefonunu geliştirdiğini ortaya koydu. TikTok telefonunun çıkış tarihi belirtilmedi ancak bu sene gelmesi beklenmiyor. Buna rağmen TikTok'un popülaritesi düşünüldüğünde telefonun önemli bir kitlesinin olacağı aşikar.

Akıllı telefon, görünüşe göre bu yılın başlarında Çinli akıllı telefon markası Smartisan çalışanları eşliğinde ByteDance tarafından tasarlanmaya başlandı. Tasarım ve teknik özelliklerle ilgili detaylar henüz açıklanmadı, ancak cihaz büyük olasılıkla bütçe segmentine ve genç kullanıcılara odaklanacak. Zira TikTok'un kitlesi de tam olarak bu. TikTok ağı en ucuz cihazların en çok satılan cihazlar olduğu Hindistan ve Çin gibi pazarlarda en popüler durumda. Ülkemizde de geniş bir kitlesi mevcut.

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ByteDance'ın yeni telefonuyla Avrupa ve ABD pazarlarına girip girmeyeceği bilinmiyor. Ancak bu aşamada, TikTok telefonunun yıllar önce Amazon ve Facebook’un başına geldiği gibi çok sıcak karşılanması beklenmiyor. Sonuçta bu uygulamayı başka herhangi bir cihazda kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla neden ayrı bir telefon almak isteneceği belli değil. Kullanıcıları TikTok telefonu almaya zahmet etmek için bazı promosyonlar ya da özel hizmetler sunulması gerekecek. Şirket bunun farkında olmalı.

Bazı teoriler, TikTok daha çok gençler ve ergenler tarafından kullanıldığından bu söz konusu cihazın 5 inç ya da daha küçük ekranlı olacağına işaret ediyor. Eğer bu olursa kitlesi sadece TikTok kullanıcıları olmayabilir. Bazı kullanıcılar en yeni donanımlarla gelen küçük ekranlı kompakt telefon arayışı içindeler.