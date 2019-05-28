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Google Home, Echo'nun yapamadığı pek çok şeyi yapabilirken — bağlamsal konuşmalar veya görüntü ve videoları televizyona yansıtma gibi — Amazon Echo’nun (Amazon’da 100 dolar) Alexa ile sunduğu özelliklerden daha çok uzakta. Google, Home hoparlörüne her zaman yeni özellikler ekliyor, böylece fark küçülmeye devam ediyor. İşte Echo'yu Home'dan daha iyi yapan özellikler.

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Amazon Echo'yu Google Home'dan Daha İyi Yapan Özellikler

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Söylemeniz gereken tek şey, "Alexa, paketim nerede?" demek olacak. Paketinizin bulunduğu yer veya gönderinin durumu gibi size bir ton ayrıntı vermeyecek, ancak siparişinizin size tahmini ulaşma zamanını gün olarak söyleyecek.

Teslimat bildirimleri

Google Home artık hatırlatıcılar ve arama bildirimlerini destekliyor ancak hala sipariş ettiğiniz bir şeyin teslimat için ne zaman hazır olduğunu size söyleyemiyor. Alexa, diğer taraftan bunu yapabilir. Özellik Amazon'dan gelen paketlerle sınırlı değil. Ayrıca Domino's pizza teslimat durumu için de bildirimleri etkinleştirebilirsiniz.

Amazon Müzik ve Prime Müzik

Google Home'un resmi lansmanından itibaren desteklediği müzik ve radyo servisleri Google Play Müzik, YouTube Müzik, Spotify, Pandora ve TuneIn vardır. iHeartRadio'ya destek Şubat ayının sonunda başladı. Ancak Amazon Müzik ve Prime Müzik desteklemez.

Her sesi Home hoparlöre aktarabilirsiniz. Amazon Müzik Chromecast desteklemediğinden uygulamadan Home hoparlöre iOS cihazla müzik aktaramazsınız. Android'de ise bildirim penceresini indirir, Cast logosuna basar ve Home hoparlörü seçersiniz.

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Uzaktan sesli kontrol

Echo'nuzu daha uzaktan kontrol etmek istiyorsanız, ihtiyacınız olan tek şey 30 dolarlık bir Alexa Voice Remote kumandası olacaktır. Bu kumanda ile hoparlöre çok daha uzaktan hükmedebilirsiniz; hem de sesli komutlarla.

Üçüncü taraf uygulamalar

Amazon, geliştiricilerin, Roger ve Ubi gibi uygulamalar ile Alexa'nın gücünü kullanmasını sağlar. Bir geliştirici Echosim.io adında çevrimiçi bir araç tasarladı, böylece geliştiriciler donanıma ihtiyaç duymadan Echo özelliklerini test etmeye başladı. Artı olarak, artık herkes Alexa’yı tarayıcılarında açıp test edebiliyor. Bu servislerle bir Echo satın almadan özelliklerini kullanabilirsiniz.

Hayır kurumuna bağış

Amazon Echo yerleşik hayır kurumu bağış fonksiyonuna sahiptir. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi'ne, Amerikan Hayvanlara Zulmü Önleme Derneği'ne (ASPCA), Amerikan Kalp Derneği'ne ve daha az bilinen diğer hayır kurumlarına 5 ila 5000 dolar arasında bağış yapabilirsiniz.

Bir programdaki rutinler

Alexa ve Home hoparlörü rutin desteğine sahiptir. Rutin özelliği ile tek bir komutla birden fazla işlevi yaptırabilirsiniz. Ancak sadece Alexa'da rutinler belirli zaman aralıklarında otomatik olarak aktive edilebiliyor. Bu da Alexa hoparlörü ile belirli saatlerde otomatik olarak ışıkları açabildiğiniz veya müzik çalabildiğiniz anlamına geliyor.

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