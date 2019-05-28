Apple, uzunca bir süredir gündemde olmayan cihazı iPod Touch'ı güncelledi. Ürün artık daha güçlü bir işlemci ve yüksek kapasiteli dahili depolama birimi ile geliyor.

Güncellenen iPod Touch'ta iPhone 7 modeline de güç veren A10 Fusion yongaseti kullanılıyor. Bu yonga yeni ve en yüksek performanslı çözüm olmasa da önceki versiyondaki A8'e kıyasla kayda değer bir performans artışı sağlıyor.

Güncellenen iPod Touch'a A10 Yongaseti ve 256 GB Depolama Birimi Takviyesi

Daha güçlü işlemci ile birlikte iPod Touch'ın yetenekleri artıyor. Kullanıcılar FaceTime'da grup görüşmeler yapabiliyor. 32 kişiye kadar toplu görüşme imkanı var. Apple'ın artırılmış gerçeklik özellikleri de destekleniyor.

Önceki nesil iPod Touch'ta 32 GB ve 128 GB kapasiteli versiyonlar mevcuttu, artık 256 GB kapasiteli dahili depolama birimi barındıran model de satın alınabiliyor.

İşlemci ve depolama biriminin dışındaki detaylar aynı şekilde devam etmekte. Kullanıcılar yine 4 inç genişlikli, 1136 x 640 piksel çözünürlük değeri ile gelen LCD ekran; arkada 8 MP çözünürlüklü kamera, ön yüzde 1.3 MP selfie kamerası ve tekli hoparlör ile karşı karşıya. Touch ID, Face ID ve 3D Touch özellikleri mevcut değil. Eski bir cihaz olduğu için neyse ki 3.5 mm kulaklık bağlantısı içeriyor.

Güncellenen iPod Touch'ın 64 GB kapasiteli versiyonu 199 USD, 128 GB kapasiteli versiyonu 299 USD ve 256 GB kapasiteli versiyonu 399 USD karşılığında satın alınabiliyor. Cihazın altı farklı seçeneği bulunduğunu hatırlatalım.

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