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HTC U11 Android 9 Pie güncellemesi ile ilgili nihayet somut bir gelişme söz konusu. Bu ayın erken döneminde HTC, Android 9 Pie güncellemesi takviminden bazı bilgileri paylaşmıştı. Firma esasında Android One programı kapsamındaki U11 Life modeli dışında hiçbir akıllı telefonuna Android Pie güncellemesini sunamadı ve rakiplerine kıyasla hayli geride kaldı.

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Bu ayın erken döneminde yapılan açıklamada Android Pie güncellemesi dağıtımının ay sonunda başlayacağı belirtilmişti. Açıklamadaki bilgi U11 akıllı telefon için Android Pie dağıtımının start alması ile doğrulanmış oldu.

HTC U11 Android 9 Pie Güncellemesi Nihayet Geliyor

Tayvan merkezli HTC'nin U11 modeli akıllı telefonuyla uyumlu Android Pie güncellemesi firmanın ana vatanında yayınlandı ve güncelleme bildirimi cihaz sahiplerine ulaşmaya başladı. Güncellemenin yakın zamanda diğer ülke ve bölgelerde de indirilmeye sunulması bekleniyor.

U11 akıllı telefonu 3.22.709.2 yazılım versiyonuna taşıyan OTA paketinin boyutu 1.36 GB seviyesinde. Cihaz elbette Android 9 Pie işletim sisteminin sağladığı tüm yenilikleri elde ediyor. Aynı zamanda BlinkFeed'den Google+ bölümü kaldırılıyor, bilindiği gibi beklenen ilgiyi görmeyen Google+ servisi Google tarafından sonlandırılmıştı.

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HTC'nin yaklaşık iki yıl önce kullanıcılarla buluşturduğu U11 akıllı telefonu Snapdragon 835 yongaseti, 4 / 6 GB RAM, 5.5 inç genişlikli 1440p Super LCD5 ekran ve IP67 su ile toza karşı dayanıklılık sertifikası gibi tatmin edici özellikler barındıran üst düzey bir üründü.

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