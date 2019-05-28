REKLAMLAR

Huawei’in Google’ın Android platformuna erişimini kaybedebileceği haberi ile Çinli akıllı telefon üreticisinin gelecekteki telefonları için yeni bir işletim sistemine ihtiyacı var. Huawei yeni işletim sisteminin ismine karar verdi: Ark OS Android ve iOS alternatifi olmak için geliyor.

REKLAMLAR

Huawei Ark İşletim Sistemi ile Android Rakibi Oluyor

Görünüşe göre Huawei halihazırda Avrupa'da birkaç isim tescili yaptırmış. Dikkatli kullanıcılar tarafından tespit edilen tescil işlemlerinde Huawei Ark OS olarak adlandırılan yeni bir işletim sistemine işaret ediliyor.

Hatta Huawei yalnızca tek bir tane değil birden fazla ismi tescillettirmiş. Bunlar içinde "Huawei Ark", "Ark" ve "Ark OS" dahil olmak üzere pek çok ifade var. Şirketin yeni çözümü sadece mobil telefonlara değil Windows'lu masaüstü sistemlere da gelecek. Akıllı telefonlar da dolayısıyla listede.

Yeni işletim sistemi bu yıl sonu gelecek

Böyle bir yasağın gelmesi durumuna karşı bir süredir Huawei'in kendi bilgisayarları ve mobil telefonları için yeni bir OS üzerinde çalıştığını biliyorduk. Bu nedenle olası bir ticari marka hamlesi haberleri şaşırtıcı olmayacaktı.

Ark OS'in şu anda firmanın yeni mobil platformu olacağına şüphe yok. Ancak kesin konuşmak için biraz daha beklememiz gerekecek. Yine de kesinlikle yıl sonuna kadar piyasaya sürülmeye hazır olabileceğini bildiren raporlar mevcut. Eğer bu olursa telefon dünyasında önemli bir değişim başlayabilir ve şirketler kendi işletim sistemlerini yapmak isteyebilir.

REKLAMLAR

Huawei'in gücünün hafife alınmaması gerekiyor. Şirket birkaç yıl içerisinde telefon satışlarında Samsung'u geçmek için hazırdı. Ancak bu önemli yasak bariyeri aşılmadığı takdirde hedefe ulaşmak imkansız olacaktı. Çinli şirket elinden geleni ardına koymayacak.

Son yıllarda Windows Phone, BlackBerry OS, Sailfish OS, akıllı telefonlar için Ubuntu ve Firefox OS gibi birçok alternatif mobil işletim sisteminin mücadelesini gördük. Ancak hepsi Android'in ne kadar zor bir işi başardığını kanıtladı. iOS'i de unutmamak gerek.

Bu alternatif işletim sistemlerinin birçoğunun çöküşüne neden olan şey uygulamaların yetersizliği oldu. Huawei, yeni platformunun Android ve iOS ile yarışmasını istiyorsa en büyük uygulamaların tümüne destek vermesi gerekecek. Bu da kolay olmayacak.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum