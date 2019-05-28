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LG G7 ThinQ, yapay zeka ve diğer özelliklerle dolu mükemmel bir telefondur. Tüm zamanların en iyi hoparlörüne sahip telefonlarından biridir. Ancak aynı zamanda bazı az bilinen gizli özelliklere de sahiptir. İşte G7 ThinQ ve bilinmeyen özellikleri.

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LG G7 ThinQ ve Bilinmeyen Özellikleri

Ayarlar görünümünü değiştirin

Sekmeler veya liste LG G7 ThinQ'nun Ayarlar uygulamasının farklı görünümleri için kullanılabilen seçeneklerdir. Varsayılan Sekmeler görünümünden çıkmak için, Ayarlar uygulamasının sağ üst köşesindeki üç nokta simgesine dokunun ve Liste Görünümü'nü seçin. Hepsi bu kadar.

Çentiği kaldırmak

Ayarlar> Ekran> Yeni İkinci Ekran'ı açın ve çentiği veya LG'nin söylediği şekilde "ikinci ekranı" beğeninize göre kapatın ya da değiştirin.

Biraz pil ömrü kazanın

Ekran çözünürlüğünü düşürerek pil ömrünü uzatabilirsiniz. Düşük, orta ve yüksek çözünürlük arasında kaydırarak ekranın çözünürlüğünü Ayarlar> Ekran> Ekran çözünürlüğü yoluyla değiştirin.

Gezinme düğmelerini ekleme ve kaldırma

Geri, ana ekran ve son uygulama görünümü neredeyse tüm Android cihazlar için gezinme çubuğundaki varsayılan düğmelerdir. LG G7 üzerindeki düğmeleri Ayarlar> Ana ekran dokunma düğmeleri ile değiştirebilirsiniz. Bazılarını çıkarabilir veya yeniden ekleyebilirsiniz. Ancak kapatılamamaktadır.

Uygulama çekmecesini açmak

G7'nin uygulama çekmecesini Ayarlar> Ekran> Ana ekran> Ana ekran'ı seçin ve Ana ekran ve uygulama çekmecesi özelliğini seçin. Diğer adıyla Home & app drawer olarak sıralanır.

Akıllı Bülten'i kapatmak

LG'nin Smart Bulletin veya Akıllı Bülten özelliği ekranınızın sol yanını doldurur. Bunun hayranı değilseniz, Ayarlar> Ekran> Ana ekran ile devre dışı bırakabilirsiniz.

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Yüzer bar

LG G7 ThinQ telefonda ne yaptığınızdan bağımsız olarak ekranın bir noktasında duran ve içerisinde genel araç kısayollarını barındıran bir kayan çubuk özelliği vardır.

Ayarlar> Uzantılar> Yüzen Çubuk'a gidin ve özelliği etkinleştirin. Barda uygulama kısayolları, ekran görüntüsü araçları, müzik kontrolleri ve iletişim kısayolları gibi seçenekler bulunur.

GIF oluşturmak

"Floating bar"ın üzerinde GIF simgesi vardır. Kayan çubuğa erişin ve ekran yakalama araçlarına kaydırın, ardından GIF düğmesini seçin. Kayıt kutusunu yeniden boyutlandırın, ardından kayıt düğmesine basın. İşiniz bittiğinde durdur öğesine dokunun, ardından GIF'i kaydedin veya paylaşın.

Google Asistan özel düğmesini devre dışı bırakma

Ayarlar> Uzantılar> Kısayol tuşlarının altındaki Google Assistant düğmesini kullanarak Asistan'a özel olarak atanmış düğmeyi devre dışı bırakabilirsiniz.

Uygulamaları sabitleyin

LG cihazlarını kullanırken şahsen yararlı bulduğumuz bir şey, bir uygulamayı sabitleme ve bu sayede kapanmasını önlemektir. Sürekli aşağı kaydırdığınız ve sonra arka plana aldığınızda Reddit'teki sayfa konumunuz kaybolmaz veya durduğunuz bir videodan sonra YouTube kapanmaz.

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