Android, özellikleri keşfedilmesi gereken engin bir işletim sistemidir. Aşina olmanız gereken milyonlarca uygulama, özelleştirme ve özellik var. Bu yüzden, her Android kullanıcısının favorilerine eklemesi gereken bu altı kullanışlı web sitesini seveceksiniz.

Android Kullanan Herkesin İlgisini Çekecek Harika Siteler

Android Subreddit: Her Android Gelişmesini Takip Edin

Tüm Android gelişmelerini, sızıntılarını ve haberlerini önceden görebileceğiniz bir topluluktur. Telegram ve Discord muadilleri de bulunmaktadır. Kullanıcılar tarafından yürütülür ve dolayısıyla resmi bir ağ değildir. Bu nedenle cihazınızla ilgili sorun giderme konusunda yardım istiyorsanız, r/TeamPixel veya r/Samsung gibi daha belirli alt redditlere gitmek isteyeceksiniz.

Google Play Deals Subreddit: Tüm Uygulama İndirimlerini Yakalayın

Reddit'te ziyaret etmeniz gereken başka bir sayfa GooglePlayDeals sayfasıdır. Bu subreddit Play Store'daki tüm uygulama veya oyun indirimlerini anında listeler. Her zaman güncel kalır, bu nedenle süresi dolmuş bir indirim varsa, gönderinin üzerinde bununla ilgili bir bayrak görüntülenir. İndirimler kısa sürdüğünden yakalamak önemlidir.

Google Taste Test: Google Bir Sonraki Ana Ekran Düzeninizi Bulsun

Google, Taste Test adlı şık bir web uygulaması sunuyor. Uygulama zevkinizi anlamak için birden çok seçeneği ele alan bir dizi soru sorar. Verdiğiniz sorulara göre ana ekranınızı kişiselleştirmek için doğru uygulamaları seçmenizi sağlar.

Don't Kill My App: Markanızın Hatalı AI Seçimlerinden Kaçının

Bu web sitesi tüm Android üreticilerini algoritmalarının ne kadar güvenilmez olduğuna göre sıralar. Arayüzlerini özelleştirmek için kullandıkları AI optimizasyonlarını ele alır. Şirketler bunları pil ömrü ve performansı artırmak için kullanır. Dolayısıyla ne kadar etkili olduklarını bilmek isteyeceksiniz.

AOSMark: Android Güncellemelerinde En İyi Markaları Görün

AOSMark, tüm Android üreticilerinin yazılım güncelleme geçmişini tek bir platformda toplar. Üreticileri geçmişte ne kadar dakik olduklarına göre gösterir ve derecelendirir. En son telefonlarının yeni işletim sistemlerini ne kadar sık ​​ve hızlı aldığını bilmek için OSMark'ı kullanabilirsiniz.

NVISO ApkScan: Bilmediğiniz APK Dosyalarını Tarayın

NVISO ApkScan bir uygulamanın herhangi bir şüpheli izin gerektirmediğinden emin olmak için çok çeşitli kontroller gerçekleştirir. Örneğin, uygulamanın yüklendiği anda herhangi bir ağ bağlantısını açıp açmadığını kontrol eder. Sonuçları beklemek istemiyorsanız, NVISO ApkScan e-posta uyarıları seçeneğine de sahiptir.

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