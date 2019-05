Sevilen not alma uygulamalarından Google Keep'te koyu modu etkinleştirmek mümkün! Not alma ihtiyaçlarınız için kolay kullanılabilen, başarılı bir uygulama arayışındaysanız Google Keep'i mutlaka denemenizi öneriyoruz.

Google Keep fikirlerinizi ve yapılacaklar listenize eklemeniz gereken maddeleri hemen her platformdan kolayca erişebileceğiniz şekilde kaydetmenizi sağlıyor. Servisi yapışkan not kağıtlarınızı sabitlediğiniz dijital bir pano olarak düşünebilirsiniz. Uygulamanın arayüzü zaten hayli sade ve not tutma işlemlerini vakit kaydetmeden yapmanıza imkan tanıyor.

Akıllı telefonlarda OLED ekranların yaygınlaşmasıyla birlikte işletim sistemi ve uygulamalarda koyu mod / dark mode kullanımı da görünür hale geldi. Koyu mod gözü daha az yoruyor, daha şık bir görünüm sunuyor ve OLED ekranlı akıllı telefonlarda pili daha az tüketiyor.

Kullanıcı dostu not alma uygulaması Google Keep'te de koyu mod etkinleştirilebiliyor.

Google Keep'te Koyu Modu Etkinleştirmek

Öncelikle akıllı telefonunuzda Google Keep'in 5.19.191.07 ya da daha güncel bir versiyonunun yüklü olduğundan emin olmalısınız. Google Keep cihazınızda yüklü değilse Google Play uygulama mağazasında aratarak ya da bu bağlantıya erişerek indirebilirsiniz.

Google Keep'teki koyu mod özelliğinin dağıtımı devam etmekte, bu modu etkinleştiremiyorsanız endişe etmeyin ve sabırlı olun.

Google Keep uygulamasını açın, arayüzde soldan sağa doğru kaydırma hareketi yapın ve açılan paneldeki üç çizgili simgeye sahip olan butona dokunun.

Settings ile devam edin.

ile devam edin. Koyu modu etkinleştirmek için Enable dark theme seçeneğine dokunun. Google Keep'te koyu moda geçiş söz konusu olacaktır.

