Samsung Galaxy Note 10 ve 100W Hızlı Şarj Özelliği

Samsung, bugün bir çift yeni Tip-C güç dağıtımı (PD) kontrol cihazını tanıttı. Şirket hızlı şarj savaşlarında kendisini zirveye taşıdı. SE8A ve MM101’in her ikisi de, ürün yazılımı güncellemelerine izin veren bir eFlash özelliğine sahip. Her iki kontrol cihazı da 100 watt'a kadar güç sağlıyor (20V / 5A). SE8A, Secure Element (Güvenlik Elementi) olarak adlandırılan ve güvenlik için ekstra bir seviye sunan ekstra bir güvenlik özelliği içeriyor. MM101 nemi algılıyor kullanıcının ölümcül bir şok alabileceği durumlara karşı şarj işlemini durdurabiliyor. Ayrıca ürün kimlik doğrulaması için Gelişmiş Şifreleme Standardı'nı (AES) da destekler. Her iki yonganın da "aşırı voltaj" koruması var.

Samsung Galaxy Note 10 ve 100W Hızlı Şarj Desteği

Telefonun içindeki yeni PD kontrol üniteleri, bataryanın en verimli şekilde şarj edildiğinden emin olmak için telefonla iletişim kurabilecek. 100W şarj etme özelliği Galaxy S10 hattındaki 15W hızlı şarj etme yeteneğini ve şirketin orta sınıf Galaxy A hattındaki ve Galaxy S10 5G'deki 25W desteğini katlıyor. Samsung, duyurusuyla ilgili olarak tahmini şarj istatistiklerini açıklamadı. Xiaomi bu yılın başlarında "Super Charge Turbo" adlı 100W teknolojisini tanıtmıştı. Çinli üretici sistemin 4000 mAh'lık bir pili yalnızca yedi dakikada %0 ila %50 oranında şarj edebileceğini ve aynı pili sadece 17 dakikada %0 ila %100 arasında doldurabildiğini söyledi.

100W şarj özelliği Samsung Galaxy Note 10 ile birlikte gelebilir

Samsung ayrıca sıradaki telefonunda sunulacak 100W şarj cihazının bir dizüstü bilgisayar, tablet veya monitör için kullanabileceğini de belirtiyor. Bu da seyahat halindeki birisinin daha az aksesuar taşımasını sağlayacak. Daha küçük bir çantayla evden ayrılmak isteyenlere yardımcı olacak.

Samsung, MM101’in şu anda örnekleme aşamasında olduğunu ve SE8A’nın seri üretimde olduğunu söylüyor. Bu, Samsung Galaxy Note 10 veya bu yıl üretici tarafından piyasaya sürülen başka bir üst seviye telefonda 100W hızlı şarj olanağını görebileceğimizi gösteriyor.

Diğer şirketler hızlı şarj tarafında rekabet etmeyi sürdürüyor. Lakin Apple'ın da artık bunlara katılması bekleniyor. Apple'ın iPhone'un yanında verdiği 5W şarj cihazları artık komik seviyede. Şirketin iPad Pro ile birlikte gelen aynı 18W şarj adaptörlerini iPhone'lara aktaracağı yönünde spekülasyonlar var. Şu anda, iPhone kullanıcılarının 18W adaptörünü Apple Store'dan satın almak için 50 dolar ödemesi gerekiyor.

Yeni çıkan OnePlus 7 Pro, OnePlus 6T McLaren Edition ile birlikte sunulan Warp Charge 30W hızlı şarj destekliyor. Warp Charge 30 ile en yeni modeldeki 4000 mAh batarya sadece 20 dakikada yaklaşık %50'ye kadar şarj olacak. Oppo'nun SuperVOOC cihazı 50W seviyesinde şarj edebiliyor ve katlanabilir Huawei Mate X'te 55W'lık bir hızlı şarj cihazı var.

Daha büyük kapasiteli pillerin ve daha hızlı şarj sistemlerinin bir araya gelmesi, kesinlikle kullanıcıları güçlendiriyor. Çoğu akıllı telefon şarj gerektirmeden tüm gün çalışıyor ve dolum zamanı geldiğinde hızlı şarj sistemi sayesinde sadece birkaç dakika içinde makul miktarda pil dolumu yapılabiliyor.

