Google Android artık resmi olarak FIDO2 sertifikasına sahiptir. Bu, Android kullanıcılarının uygulamalara ve web sitelerine erişmek için şifreler dışındaki giriş yöntemlerini kullanabileceği anlamına gelir, tabii FIDO2 protokollerini destekledikleri sürece. Bu, klasik şifreler için sonun başlangıcı anlamına gelir.

Android'te FIDO 2 Standardı Nedir?

FIDO2 Nedir?

FIDO, Fast IDentify Online'ın kısaltmasıdır. FIDO Alliance, Amazon, Google, Intel, Microsoft, PayPal ve Samsung dahil bir şirketler konsorsiyumudur. Amaçları, kimlik doğrulama cihazlarının ve yöntemlerinin birlikte çalışabilirliğini artırmaktır.

FIDO2, hem cihazları hem de kimlik doğrulama yöntemlerini düzenleyen bir standartlar kümesidir. Bu standartlar “parmak izi okuyucular, kameralar ve / veya FIDO güvenlik anahtarları gibi FIDO2 uyumlu cihazlarla kullanıcıların çevrimiçi hizmetlere daha kolay ve güvenli bir şekilde giriş yapmalarını sağlar.

Android FIDO2 Sertifikası Kazandı

Google Android artık FIDO2 sertifikasına sahip. Bu, Android 7.0 veya daha yüksek sürümleri çalıştıran tüm uyumlu cihazların FIDO2 sertifikalı olduğu anlamına gelir. Yeni cihazlar kutudan onaylı çıkacaktır. Daha eski olan cihazların ise Google Play Servisleri güncellemesi gerekir.

Android cihazınız FIDO2 sertifikasına sahip olduğunda, uygulamalara ve web sitelerine giriş yapmak için şifreler dışındaki yöntemleri kullanabileceksiniz. Bu uygulamaların ve web sitelerinin de FIDO2 protokollerini desteklemesi gerekir, neyse ki bunu yapanların sayısı günlük olarak artmaktadır.

Google, uzun süredir FIDO2 protokollerini standartlaştırmak için FIDO Alliance ve W3C ile çalışıyordu. Bu sistem uygulamalarda herhangi bir kimlik avı saldırılarına karşı koruma sağlıyor ve bunu yaparken sağlarken klasik parola doğrulamanın ötesine geçme olanağı veriyor.

FIDO'nin mümkün kıldığı en bariz oturum açma yöntemi parmak izi taramadır. Parmak iziniz saklandıktan sonra, uygulamalar ve web sitelerinde oturum açmak için Android cihazınızdaki parmak izi sensörünü kullanabileceksiniz. İsterseniz, PIN numaralarını ve / veya desenlerini de kullanabilirsiniz.

Şifreler Tarih Oluyor

Bu durum Google’ın şifrelerin ötesine bakmasına olanak veriyor. Ancak bunu yapan tek teknoloji şirketi değil. Birçoğumuz hala şifreleri (bazı durumlarda, gerçekten kötü şifreler) kullanmaya devam etsek de, FIDO'nun mümkün kıldığı yeni yöntemler çok daha kolay ve çok daha güvenlidir.

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