Samsung, Galaxy M40'ı 11 Haziran'da dünya genelinde tanıtılmaya hazırlanıyor. M serisine ait Samsung telefonlar başta Hindistan pazarı düşünülerek hazırlanıyor ve Türkiye gibi pazarlarda da satışa sunuluyor. Bu seferki cihaz M30'dan çok farklı. Daha küçük bir çenesi var ve çentiği yok.

Samsung Galaxy M40: Uygun Fiyata %90 Ekran ve 5000 mAh Pil

Karşımızda henüz resmi tanıtımı yapılmamış Infinity-O ekranlı oldukça dikkat çekici bir cihaz var. Samsung Galaxy M40 alışılmış çentik tasarımıyla gelmiyor ancak bunun yerine Samsung'a özgü olmaya başlayan delikli ekan tasarımını benimsiyor. Dolayısıyla ailenin en iddialı modellerden biri olmaya aday.

Telefonun özellikleri arasında 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla eşleştirilen Snapdragon 675 yonga seti var. Kutudan Android 9 Pie çalıştırarak çıkacak. Arkasında üçlü kamera kurulumu olduğu göze çarpıyor ve bir LED flaş ve bir parmak izi sensörü görüyoruz. Ana kamera 32 MP çözünürlüğe sahip olurken, selfie kamerası 16 MP çözünürlük sunuyor. Her ikiside yeterince iyi.

Orta sınıf Android telefonlar artık git gide amiral gemisi üst sınıf telefonlara olan ihtiyacı sorgulatıyor. Samsung Galaxy M40 fiyatı 20.000 INR olacak ve şu anki döviz kurlarına göre 286 dolar veya 257 avro civarında bir noktaya denk geliyor. Bu fiyat M serisinin yeni kralı olacağı düşünülen en pahalı Galaxy M30'dan 2.000 INR daha fazla. Dolayısıyla M30 ile arasındaki fiyat farkı o kadar da yüksek olmayacak. Aşağıda M40'ın sahip olacağı tüm önemli özellikleri görebilirsiniz.

Samsung Galaxy M40 Özellikleri:

Performans Octa core (2 GHz, Dual Core + 1.7 GHz, Hexa Core) Snapdragon 675 6 GB RAM Ekran 6.3 inç (16 cm) 1080 x 2340 px, 409 PPI Super AMOLED Kamera 32 MP + 8 MP + 5 MP Üçlü Ana Kamera LED Flash 16 MP Ön Kamera Batarya 5000 mAh Hızlı Şarj USB Type-C

Görünüşe bakılırsa Samsung bu sene orta ve giriş seviyesi telefonlarını daha baskın hale getirmek için elinden geleni yapmak istiyor. Bu cihazlar her ne kadar kusursuz özelliklere sahip olsalar da bazı modeller dokunmatik hassasiyeti tarafında eleştiri topluyor. Maliyeti azaltmak adına dokunmatik ekranlarda kırpılmaya gidiliyor. Bir tanesini almadan önce test etmek isteyebilirsiniz.

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