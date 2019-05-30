Telefonda Geçici Numara Sağlayan Uygulamalar (iOS & Android)

Burner olarak bilinen geçici telefon numaraları Craigslist'ten eşya satarken, bir yere telefon numaralı reklam verirken, iş başvurusu yaparken veya online arkadaşlık sitelerinde numara paylaşırken gizlilik ve güvenlik için kullanışlı olabilmektedir. Ana numaranız yerine geçici / burner numaranıza çağrılar alırsınız. İşte en iyi geçici numara uygulamaları şunlardır.

Telefonda En İyi Burner Uygulamaları (iOS & Android)

Burner

Burner uygulamasını Dropbox, Evernote, Slack ve SoundCloud gibi uygulamalara bağlayabilirsiniz. Geçici numara sağlamaya ek olarak bu uygulama GhostBot özelliği sayesinde çevrimiçi arkadaşlık sitelerini kullananlara hitap edebilir. Bununla belirli kişilere otomatik cevaplar verilebilir.

Burner, 20 dakikalık konuşma süresi ve 40 kısa mesajla yedi günlük bir deneme süresi sunar. Bundan sonra sınırsız kullanımı olan kalıcı bir numara veren premium (ücretli) abonelik modeline geçmeniz gerekir.

Hushed

40'dan fazla ülkeyi destekler. Üç gün boyunca kullanmak ücretsizdir, ancak yalnızca Amerikan numaraları ile çalışır. Ücretsiz denemeden sonra Kuzey Amerika'da sınırsız çağrı ve mesajlaşmayı içeren tek bir numara için ayda 5 dolar ödersiniz. İhtiyaçlarınıza bağlı olarak çeşitli diğer ödeme seçenekleri de vardır.

ABD ve Kanada dışındaki ülkelerden gelen aramalar farklı oranlarda ücretlendirilir (aylık 3 ila 13 ABD Dolar arasında değişir); arama yapmak ve metin mesajı göndermek ekstradır. En iyi sahte numara uygulamaları arasındadır.

CoverMe





Aramaların ve metinlerin şifrelenmesi ve kendi kendini imha eden mesajlar gibi özelliklerinin birçoğu etkileyicidir. Ancak bunlar sadece diğer tarafta da aynı uygulama varsa çalışacaktır. Uygulamanın gizlilik özellikleri vardır. ABD, Kanada, İngiltere, Çin ve Meksika'dan telefon numaraları verir.

Uygulamaya indirmek ücretsizdir. Planınıza düzenli dakikalar eklemek istiyorsanız, abone olmanız gerekir. İyi bir sahte numara uygulamasıdır.

Line2

İş odaklıdır. Geçici bir numara verir ancak sürekli ikinci bir numara isteyen profesyonellere yönelik kalıcı numara seçeneği de vardır. Line2 bir masaüstü uygulamasına sahiptir böylece Mac veya PC'den de arama yapabilir ve metin mesjaları gönderebilirsiniz.

Yedi günlük ücretsiz bir deneme süresi var. Sonra abone olmanız gerekiyor.

Sideline

Sideline’nın büyük satış noktası tamamen ücretsiz olması. Temel uygulama reklam desteklidir ancak yine de diğer uygulamalar gibi sınırsız metin mesajlarını ve çağrıları destekler. Aramalar için kendi operatörünüzü veya Wi-Fi'ı kullanabilirsiniz. Harika bir sahte numara uygulamasıdır.

Ayda 3 ABD dolar ile alınan abonelik reklamları kaldıracaktır. Uygulama içi satın alımlarla satın alabileceğiniz uluslararası arama yapma gibi ek premium özelliklere sahiptir.

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