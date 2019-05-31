CGS-CIMB Grubu tarafından geçen Aralık ayında yayımlanan katlanabilir cihazların zaman çizelgesi ilginçti. Samsung ve Huawei'in, iki en büyük telefon üreticisi, aylar önce katlanabilir bir telefon çıkarması gerekiyordu. Listedeki son üretici Apple'ın ise önümüzdeki yılın ikinci yarısına kadar katlanabilir bir iPhone piyasaya sürmesi beklenmiyordu. Geçen yılın başlarında bir Merrill Lynch analisti Apple'ın tedarik zinciriyle iletişime geçerek 2020'de piyasaya çıkacak bir katlanabilir iPhone haberini paylaştı. Bu hafta Apple tarafından alınan bir patent Apple'ın yeni katlanabilir telefonuyla ilgili ne yapmak istediğini daha iyi gözler önüne seriyor.

Apple Katlanabilir Telefonuyla Samsung'u Örnek Alıyor

USPTO salı günü katlanabilir kapaklı bir elektronik cihaz için 10.303.218 no.lu Apple ABD patentini verdi. Resimler, Samsung Galaxy Fold'dakine benzer şekilde içe katlanan bir aygıtı gösteriyor. Bu da dışa katlanan Huawei Mate X ve dikey katlanan Motorola RAZR'a (2019)'dan daha farklı. Ancak Galaxy Fold'dan farklı olarak, patentte katlanan form faktörünün mevcut uygulamalarının Fold'dan daha zengin olduğunu gösteren çizimler mevcut. Patent katlanabilir iPhone'un ekranı ve kapak katmanlarına odaklanmakta. Patentte belirtildiği gibi cihaz kapaktaki katlanabilir bir bölgenin üzerine bükülerek çalışıyor.

Şu ana kadar gördüğümüz tasarımlar yalnızca tek bir katlanmaya izin veriyordu. Ancak görünüşe bakılırsa Apple buna bir çözüm getirmiş durumda. Dolayısıyla piyasaya daha esnek ekranlı bir katlanabilir cihaz sunmuş olacak.

Samsung'un sorunları Apple'ın katlanabilir iPhone çıkarmasını geciktirebilir mi?

Apple patenti Ocak 2018'de sunmuş ve daha önce Ağustos ayında yayınlanmıştı. Geçen Temmuz ayında Apple, USPTO'dan katlanabilir bir iPhone ile ilgili başka bir patent aldı. Bu patent, katlanabilir ekrandaki parçalarda açılıp kapanmadan kaynaklı yıpranmayı önlemek için dolgu malzemesi kullanılmasını ele alıyordu.

Apple'ın bu patentleri, Samsung Galaxy Fold fiyaskosu yaşanmadan çok daha önce dosyaladığına dikkat etmek önemli. Büyük bir üreticiden gelecek olan ilk katlanır telefon şubat ayında açıklanmıştı ve 26 Nisan'da çıkması gerekiyordu. Ancak her şey cihazın ekranındaki koruyucu filmin soyulmasıyla başladı. Telefondaki menteşenin ekranda şişkinliğe neden olması ve başka diğer sorunların buna eklenmesi ile şimdi Fold'u bilinmeyen bir tarihe kadar erteledi. Cihazın ön siparişlerinin iptal edildiği platformlar mevcut.

Apple’ın aldığı patentlere bakarsak katlanabilir bir iPhone piyasaya sunmakla ilgili ciddi şekilde ilerlediği görülüyor. Ancak asıl soru Samsung'un yaşadığı problemlerin Apple'ın katlanabilir telefonunu etkileyip etkilemeyeceği olacak.

Huawei Mate X'in bu yıl büyük bir telefon üreticisi tarafından piyasaya sürülen ikinci katlanabilir telefon olması gerekiyordu. Ancak Huawei hiçbir açıklamada bulunmazken, şirket şu anda tedarikçilerinden sağlanan parçalara, bileşenlere ve yazılıma erişimini kaybettiğinde Mate X de ertelenmiş olabilir. Huawei'in sorunları kesinlikle Samsung'un Galaxy Fold ile karşılaştığı sorunlarla aynı değil.

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