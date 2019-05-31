Telefonunuzdaki dosyalarla çalışırken, kullanamayacağınız bir dosya biçimiyle karşılaşabilirsiniz. Ya da bir meslektaşınıza göndermek için anında bir belgeyi dönüştürmeniz gerekebilir. Dosyaları doğrudan Android telefonunuzda dönüştürebildiğinizden aslında bilgisayara ihtiyacınız yoktur. İşte Android'deki dosyaları dönüştürmek için en iyi uygulamalar.

En İyi Android Dosya Dönüştürme Uygulamaları





PDF Converter

PDF Converter, birçok dosya uzantısını PDF'e dönüştürebilen basit bir uygulamadır. Uyumlu formatlar arasında PNG, XPS ve BMP bulunur. Uygulamanın hızlı bir şekilde çalıştığı için uzun süre beklemeniz de gerekmez.

Telefonunuzun yerel deposundaki dosyaları içe aktarmanın yanı sıra, PDF Converter, Google Drive ve Dropbox gibi bulut hesaplarınızda bulunan dosyaları da alabilir ve dönüştürebilir. Bunun yanında belgeleri kameranızdan da tarayabilirsiniz.

File Converter





File Converter herhangi bir dosya uzantısını hemen hemen dönüştürebildiğinden, tüm bu işin ustasıdır. Bir arşiv dosyası, ses veya e-kitaplar da File Converter'ın kapsamı dahilindedir.

Ama bir şart vardır. Uygulama bu dönüşümleri yerel olarak yapmaz; bunun yerine verileri yükler ve kendi sunucularında işler. Bittiğinde, uygulama sonuçları telefonunuza indirir. Dolayısıyla veri planınızı tüketebilir.

100 MB'a kadar dosya gönderebilir veya uygulamanın otomatik olarak işleyeceği bir URL indirme bağlantısını kullanabilirsiniz. Ayrıca, yeni bir fotoğraf çekme veya video kaydetme seçeneğiniz de vardır.

Fast PDF Converter





Fast PDF Converter, tüm belge ihtiyaçlarınız için iyi bir uygulamadır. Word ve PPT gibi biçimler dahil olmak üzere telefondan çok çeşitli PDF dönüşümleri gerçekleştirebilirsiniz. Bunun dışında, uygulama kullanışlı bulabileceğiniz bir sürü araçla gelir.

Yer kazanmak, belge okumak, düzenlemek ve birden fazla PDF'i birleştirmek veya bölmek için PDF dosyalarını sıkıştırabilirsiniz. PDF dosyalarının kilidini açma veya koruma özelliği de vardır. Adından da anlaşılacağı gibi, uygulama çok daha iyi performans sunar ve geri kalan uygulamardan daha hızlı sonuçlar üretir.

Media Converter Pro





Media Converter Pro, tahmin edebileceğiniz gibi, özellikle medya dosyaları içindir. MP3, MP4, AAC, FLAC ve benzeri formatları kullanabilir. Uygulama, bu tür uzantıları hiçbir güçlük çekmeden yerel olarak dönüştürür ve gezinmesi kolay olan modern bir tasarımla birlikte gelir.

Birden fazla dosya alma ve istenen işlemi bu dosyalar üzerinde aynı anda yürütme yeteneğini beğeneceksiniz. Tam kaliteyi seçebilir ve hatta uygulamadan videodaki sesi kaldırmasını kesmesini isteyebilirsiniz.

Batch Image Converter





Batch Image Converter WEBP, GIF, PNG ve PDF dahil olmak üzere bir grup görüntüyü farklı formatlara dönüştürmek için tasarlanmıştır.

Bu uygulama aynı anda çok sayıda resmi işleyebilir ve örneğin tek bir PDF belgesine dönüştürebilir. Kalitede ince ayar yapabilirsiniz; PDF dönüşümlerinde, uygulama birden fazla dosya veya sadece tek bir tane oluşturmanıza izin verir.

Tüm bunları çevrimdışı yapar, bu yüzden mutlaka bir internet bağlantısına ihtiyacınız yoktur. Batch Image Converter uygulama içi reklamlarla birlikte gelir, ancak bir ücret karşılığında onlardan kurtulabilirsiniz.

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