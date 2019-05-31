iOS cihazınızda pil sorunu yaşamaya başladıysanız ve bu durumdan sıkılmaya başladıysanız bu yazımızı okuyarak iOS'te pilin hızlı tükenmesini önleme adımlarını takip edebilir, sizi sıkan bu durumdan kurtulabilirsiniz.

iOS'te Pilin Hızlı Tükenmesini Önleme

iOS'te pilin hızlı tükenmesini sağlayan ve pil sağlığını kötü etkileyen birçok neden vardır. Arka planda çalışan uygulamalar, ekran parlaklığı, oyunlar ve yan sanayi şarj kabloları pilin hızlı tükenmesini ve pil sağlığının azalmasını sağlar.

iOS'te pilin hızlı tükenmesini önlemek için ilk olarak telefonunuzun Ayarlar bölümüne gidin ve Ayarlar ekranında yer alan seçeneklerden Pil'e tıklayın. Burada bataryanın sağlığını ve telefonunuzdaki uygulamalar yer almaktadır. Ekranı aşağı kaydırdığınızda telefonunuzdaki uygulamaların cihazınız için ne kadar şarj harcadığı analiz edilerek listelenir.

Hangi uygulamanın telefonunuzda gün içerisinde yüzde kaç şarj giderdiğini ve bir uygulamada geçirdiğiniz zamanı bu listede görebilirsiniz. Şarjın hızlı tükenmesinin önüne geçmek için de bu uygulamalardan kullanmadıklarınızı telefonunuzdan kaldırabilirsiniz.

Telefonunuzun hızlı şarj tükenme sorununu ortadan kaldırmak için cihazı Ayarlar > Pil'e giderek Pil ekranından Düşük Güç Modu'na alabilir cihazınızın daha az şarj harcamasını sağlayabilirsiniz.

Telefonunuzun bataryasına etki eden bir diğer etmen de yan sanayi şarj aletleri. Yan sanayi şarj aletleri telefonun bataryasına ciddi bir şekilde zarar verir ve telefonunuzda şarjın hızlıca tükenmesini önlemek için bataryayı bile değiştirmeniz gerekebilir. Yan sanayi şarj aleti kullanıyorsanız orijinal Apple şarj aletine geçiş yaparak telefonunuzun bataryasını kendine getirebilirsiniz.

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