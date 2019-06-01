2019'da piyasaya çıkacak pek çok heyecan verici yeni Android akıllı telefonu var. Aslında en iyilerinden bazıları halihazırda piyasaya sürüldü. Aynı tasarımla iki yıl geçirdikten sonra Galaxy ailesi S10 serisi ile nihayet yenilendi ve insanların sevdiği anlaşılan delikli kameralı ekran tasarımı benimsendi. Ardından OnePlus 7 Pro, ilk gerçek tam ekran tasarım ve yalnızca ihtiyacınız olduğunda telefonun üstünden çıkan bir selfie kamerayla geldi. Tabii ki bu buzdağının sadece görünen kısmı ve yıl boyunca piyasaya sürülecek daha pek çok heyecan verici yeni Android telefon var. Android giderek daha kullanışlı hale gelirken çitin diğer tarafında gözler Apple'a çevrilmiş durumda.

500 Çalışandan 492'si Android Yerine iPhone'u Tercih Etti

Apple’ın yaklaşmakta olan yeni iPhone 11 serisi akıllı telefonları hakkında gerçekten de heyecan verici bir şey yok. iPhone 11 ve iPhone 11 Max'ın Apple'ın Huawei ve Google gibi pazar liderlerinin arkasına ne kadar düştüğü göz önüne alınırsa üç lensli kameralarla gelmesi şaşırtıcı değil. Dolayısıyla iPhone'a olan ilgi giderek azalmayı sürdürüyor. Ancak son zamanlarda yapılan kayıt dışı yeni bir araştırma bunun aksini söylüyor. Araştırmaya göre bir şirketteki 500 çalışandan 492'si Android mi iPhone mu sorusuna iPhone yanıtı vermiş.

Test nasıl ortaya çıktı?

“Jackharvest” adına sahip bir Reddit kullanıcısı bu haftanın başlarında ilginç bir hikayeyi Android alt Reddit'i üzerinde paylaştı. Kendisi isimsiz bir şirkette IT olarak çalışıyor ve ekibi çılgınca gerçeği fark etmiş: Şirketteki 500 çalışandan sadece 8 tanesi Android telefon seçmiş. Diğer herkes yani 492 çalışan şirkette Android telefon yerine iPhone telefon seçmiş durumdalar.

IT ekibi öylesine meraklıydı ki, çalışanlara neden Android yerine iPhone'u seçtiklerini sormak için bir anket yapmaya karar verdi. Reddit kullanıcısına göre, şirketteki iPhone kullanıcılarının yarısından fazlası aynı cevabı vermiş. Peki bu cevap neydi? iPhone'lar tasarım ve yapı kalitesi anlamında Android'ten çok daha olduğu için miydi? Yoksa iPhone'lar her zaman gerçek hayattaki hız testlerinde en güçlü Android amiral gemilerinden daha hızlı olduğu için miydi? Belki de iOS işletim sisteminin Android'e kıyasla sunduğu basitlik ve kullanım kolaylığı olmalıydı.

Cevap bunların hiçbiri değil

Hayır, bunların hiçbiri değildi. Bunun nedeni, “yeşil baloncuklar” istememeleriydi. iPhone’un Mesajlar uygulaması olan iMessage'de konuşmalar mavi baloncukla gösterilirken SMS mesajları yeşil baloncukla gösterilmektedir. iPhone'un sunduğu tüm büyük avantajları unutun. Şirketin IT ekibinin 500 kişiye yönelttiği soruya göre 492'sinin iPhone'u tercih etmesinin nedeni aynı renkte mesaj baloncukları görmek istemeleriydi. iPhone'dan Android'e SMS atabilirsiniz ancak yeşil baloncukla gösterilir. iPhone'dan iPhone'a yazdığınızda ise mavi baloncuk görürsünüz.

Her ne kadar garip bir gerekçe gibi görünse de konuyla ilgili yorum yapan ABD'li kullanıcılar bunun şirket içinde sıkça göründüğünü paylaştılar. Gerçekten de aynı ortamda çalışan insanlar yalnızca tek bir mesajlaşma uygulaması için Android yerine iPhone'u tercih edebiliyor. Ancak diğer ülkelerde durum böyle değil. Çalışanlar tam aksine iMessage yerine WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram ve geleneksel SMS mesajlarını tercih ediyor. Dünyadaki en büyük akıllı telefon pazarlarından biri olan ABD'de "mavi kabarcık" arzusunun buradaki insanlar için çok büyük bir belirleyici faktör olduğunu düşünmek oldukça çılgınca.

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