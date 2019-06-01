Yeni bir Android'li akıllı telefon aldığınızda kayda değer miktarda bir harcama yaptığınız için cihazı elbette yıllarca sorun yaşamadan kullanmak isteyeceksiniz. Ancak hangi akıllı telefonu alırsanız alın bir süre sonra yavaşlama, takılma, hasar alma ya da daha farklı sıkıntılar yaşayacaksınız. Belli sorunlarda yeni bir akıllı telefona geçiş kaçınılmaz olabilir. Sahip olduğunuz Android telefonu değiştirme zamanının geldiğini anlamanız için teknoloji meraklısı olmanız gerekmiyor.

Android Telefonu Değiştirme Zamanının Geldiğinin 7 Göstergesi

Pilin Hızla Bitmesi

Bir akıllı telefon bağımlısıysanız ve cihazı gün içinde elinizden hiç bırakmıyorsanız pil göstergesinin sürekli kırmızı renge büründüğünü görüyorsunuzdur. Android'de pil ömrünü uzatma adına başvurulabilecek çeşitli yöntemler var ama bunlar bir noktaya kadar işe yarıyor.

Cihazlardaki piller belli bir sayıda sorunsuzca şarj edilebilecek şekilde tasarlanıyor. Çeşitli kimyasal değişimler nedeniyle pil ömrü giderek azalıyor ve bir noktada pil artık işlevini yerine getiremeyecek duruma geliyor. Bu noktada cihazın farklı sorunları yoksa batarya değişimi düşünülebilir ama akıllı telefon artık eskidiyse yeni bir cihaz satın almak daha mantıklı olacaktır.

2. Akıllı Telefonun Çok Yavaşlaması

Yıllar geçtikçe uygulamaların güncellenip giderek daha fazla sistem kaynağı kullanır hale gelmesi, cihazın Android versiyon güncellemeleri alması, depolama biriminin dolması ve benzeri sebeplerle akıllı telefonunuz çok yavaşlamış olabilir. Cihazı kullanmak artık bir işkence halini alabilir.

Android telefonları hızlandırmak için yapılabilecek şeyler var ama cihaz artık donanımsal özellikleri itibariyle güncelliğini kaybettiyse yeni bir akıllı telefona geçmek sabrınızın daha az zorlanması adına olumlu bir adım olacaktır.

3. Güncelleme Desteğinin Son Bulması

Google, Android işletim sisteminin majör sürüm güncellemelerini sonbaharın erken döneminde kullanıma sunuyor. Bugün üst düzey Android telefonlar satışa sunulmalarını takiben çoğunlukla iki, orta ve bazı giriş seviyesi Android telefonlar ise bir büyük Android güncellemesini alabiliyor. Güvenlik güncellemesi desteği iki – üç yıl devam ediyor.

Akıllı telefonunuz için artık yazılım güncellemesi yayınlanmıyorsa cihazınız yenilikleri elde edemeyecek ve keşfedilen güvenlik açıkları kapatılamayacak demektir. Güncelleme desteğinin sona erdiği bir akıllı telefonu emekliye ayırmayı düşünmelisiniz.

4. Yeni Uygulamaların Çalışmaması

Bazı uygulama ve oyunlar eski Android versiyonlarında çalışmayabilir. Yine cihazın donanımsal özelliklerinin yetersiz kalması nedeniyle bazı uygulama ve oyunlardan istediğiniz verimi alamayabilirsiniz, bir kısmını cihazınıza hiç yükleyemeyebilirsiniz. Bu noktada güncel bir akıllı telefona geçmek dışında yapabileceğiniz pek bir şey yok.

5. Uygulamaların Sürekli Hata Vermesi

Hata mesajlarının büyük bir kısmı uygulamaların kendileriyle ilgili sıkıntılardan kaynaklansa da cihazınızın artık yaşlanmasıyla birlikte işlemci, RAM ve dahili depolama biriminin tam yük altında çalışmak durumunda kalması da uygulamaların donmasına, takılmasına veya sürekli hata mesajları görüntülemesine sebep olabilir.

6. Kameranın Yetersiz Kalması

Özellikle sosyal ağlarda arkadaşlarınızın harika fotoğraflar paylaştığını görüyorsanız ancak siz sahip olduğunuz akıllı telefonla böyle fotoğraflar çekemiyorsanız güncelliğini kaybetmiş akıllı telefonunuzun kamerası artık sizi tatmin etmiyor demektir. Bütçenize bağlı olarak en azından orta ya da üst seviye bir Android akıllı telefon satın alarak tatmin edici fotoğraf ve video çekim kalitesi elde edebilirsiniz.

7. Kırılma, Islanma, Fiziksel Hasar

Bazen küçük bir dikkatsizlik ya da kaza akıllı telefonunuzun düşerek ekranın kırılması, çatlak oluşumu, cihazın ıslanması veya benzeri travma sonuçları doğurabilir. Cihaz yeniyse teknik servise başvurarak – tabii bu tip hasarlar garanti kapsamına girmeyecektir- tamir talep edebilirsiniz ancak akıllı telefonunuzu birkaç yıl önce satın aldıysanız yeni bir Android telefon edinmeyi öncelikli olarak değerlendirmelisiniz.

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