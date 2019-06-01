Netflix, içerik kataloğunda yer alan yayınları HD kalitede izletebilecek akıllı telefon ve tabletler listesine 23 yeni cihaz ekledi. Netflix'in bu listeye dahil ettiği akıllı telefon ve tabletlerin 720p veya daha yüksek çözünürlükte bir ekrana sahip olması gerekiyor. Aynı zamanda kullanıcının da HD akışa imkan tanıyan bir abonelik planına dahil olması şart. Netflix'in temel abonelik paketinde HD çözünürlükte izleme olanağı bulunmuyor.

Netflix'te akış kalitesinin yüksek ya da otomatik olarak ayarlanabilmesi için mevcut internet bağlantı hızının 5 Mbps veya üzerinde olması gerekiyor.

Android Telefonunuz Netflix'in HD ve HDR Sertifika Listesine Eklendi mi?

Netflix'in HD sertifika listesine yeni dahil olan akıllı telefon ve tablet modelleri şu şekilde:

Akıllı Telefonlar

Google Pixel 2

Gogole Pixel 2 XL

Google Pixel 3

Google Pixel 3 XL

Google Pixel 3a

Google Pixel 3a XL

Honor Play (COR-L29)

Huawei P Smart+ (INE-LX1)

Huawei P30

Huawei P30 Pro

OnePlus 7

OnePlus 7 Pro

Razer Phone 2

Samsung Galaxy A10

Samsung Galaxy A20

Samsung Galaxy A20e

Samsung Galaxy A30

Samsung Galaxy A40

Samsung Galaxy A50

Tabletler

Honor WaterPlay 8

Huawei MediaPad M5 10 (CMR-AL09, CMR-W09, CMR-AL19, CMR-W19)

Huawei MediaPad M5 10 Lite (HDL-AL09, HDL-W09)

Huawei MediaPad T5 10 AGS2-L09, AGS2-W09, AGS2-W19, AGS2-L03)

Samsung Galaxy Tab 10.1

Samsung Galaxy View 2 (SM-T927A)

Ek olarak altı akıllı telefon modeli de Netflix'te HDR video akışı yapabilir hale geldi. Bu akıllı telefonlar Honor Play, Huawei P30, Huawei P30 Pro, OnePlus 7, OnePlus 7 Pro ve Razer Phone 2.

Netflix'teki tüm içerikler HD veya HDR destekli değil. Yurtdışındaki bazı servis sağlayıcıların sınırsız tarifelerinde 480p çözünürlük limiti olduğu biliniyor. Tabii WiFi ağına bağlı olunduğu sürece bu durum sıkıntı oluşturmayacaktır.

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