Trump yönetimi birkaç gün önce Huawei’ye büyük bir darbe vurdu ve Çin’in en büyük akıllı telefon üreticisinin ürünlerinin ABD'de satılmasını yasakladı. Huawei buna göre ABD Ticaret Departmanı'nın kara listesine eklendi. ABD hükümeti ayrıca Çinli satıcının ABD'de üretilen ve Intel ve Qualcomm gibi şirketlerden gelen çips ve diğer bileşenlerden Android ve Windows gibi yazılımlara kadar her şeyi kapsayan teknolojileri ithal etmesini yasakladı. Böylece Huawei kendi işletim mobil sistemi Ark'ı piyasaya sunmak zorunda kaldı.

Çin Huawei Yasağına Karşı Kendi Listesini Açıklıyor

Diğer uluslararası şirketler de, Huawei telefonlarında kullanılan silikon mobil yonga tasarımlarının çoğunun temeli olan çipset üreticisi ARM dahil, Huawei ile geçici olarak ilişkilerini kestiler. Tüm bunlar Çin hükümetinin şimdi kendi kara listesini oluşturmasına neden oldu. Ticaret savaşları bir sonraki seviyeye taşındı.

Çin, cuma günü yaptığı açıklamada Huawei başta olmak üzere Çinli firmalarla iyi geçinmeyen herhangi bir yabancı firmanın bu listeye etkileneceğini duyurdu.

Piyasa kurallarına uymayan, sözleşmelerden sapan veya abluka uygulayan veya ticari olmayan amaçlar için Çinli şirketlerle iletişimini durduran ve Çinli girişimlerin yasal haklarına ve çıkarlarına ciddi şekilde zarar veren yabancı girişimler, kuruluşlar veya bireylerin listeye alınacağı açıklandı. Çin ticaret bakanlığı sözcüsüne göre bu liste "Güvenilmez tüzeller" adını taşıyor.

Yetkili, listedeki firmaların ne olduğunu söylemedi ve daha sonraki bir tarihte ilan edileceğini söyledi. Gerçekten de Trump'ın baskılarının ardından pek çok yabancı kuruluşun ticari olmayan amaçlar için normal piyasaya kurallarını hiçe sayarak sözleşmelerini bozduğunu gördük. Çin bu eylemleri Çinli şirketlerin meşru haklarına ve çıkarlarına birer çıkarcı saldırı olarak görüyor ve kendi ulusal güvenliğini tehlikeye attığını düşünüyor.

Çin’in tepkisi ticaret savaşındaki gerilimleri artıracak gibi görünüyor. Ancak gerçekte Çin’in listeye aldığı şirketlere ne olursa olsun yapabileceği çok az şey var. Bunun nedeni bu listeye aday olabilecek en önemli ABD teknoloji şirketlerinin bile Çin ile yarı zamanlı bir ilişki içinde olmalarıdır.

Intel ve Qualcomm işlemciler birçok Çinli akıllı telefon üreticisi tarafından kullanılıyor ve Google’ın Çin'de bir varlığı yok. Bu yüzden risk ABD'li firmalar için düşük. Microsoft’un Windows'u Çin’in yokluğuyla başa çıkamayacağı kritik bir işletim sistemi. Çin'in cezalandırabileceği bir şirket varsa muhtemelen Apple'dır. Ancak Apple'ın Huawei ile iş ilişkisi yoktur. Aynı zamanda Apple’ın Çin’e ihtiyacı olduğu kadar Çin'in de Apple’a ihtiyacı olduğunu belirtmeye gerek yok.

Çin bu zamana kadar anlaşmazlığı ortadan kaldırmak ve bazı ortak zeminlere ulaşmak için elinden geleni yapmaya çalıştı. Çünkü Huawei yasağı akıllı telefon satıcısının tüm pazarlarda iş yapma kabiliyetini ciddi şekilde etkileyecek.

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