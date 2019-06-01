Apple kullanıcıların akıllı telefonlarında mobil veri paketi üzerinden büyük boyutlu indirmeler yapmasını istemiyor olsa da firma iPhone ve iPad'de hücresel veri bağlantısı üzerinden indirme limitini 150 MB seviyesinden 200 MB'a taşıma kararı aldı.

Artık iOS işletim sistemli mobil cihaz kullanıcıları 3G / 4G bağlantısı ile App Store mağazasından daha büyük boyutlu uygulama ve oyunları indirebilecek. Yalnızca oyun ve uygulamalar değil, iTunes Store'daki film ve video podcast'ler de aynı kapsamda yer alıyor.

iPhone Kullanıcıları Mobil Veriyle Daha Büyük Uygulama ve Oyunları İndirebilecek

Bu kısıtlamanın arkasında yatan fikir kullanıcıların WiFi ağına bağlı değilken, yanlışlıkla çok büyük indirmeler yaparak hücresel veri paketlerini hızla tüketmeleri ihtimalini ortadan kaldırmak. Fakat burada kullanıcılara bu sınırlandırmayı devre dışı bırakma seçeneği sunulmuyor.

Hatlarında ciddi miktarda internet paketine sahip olan kullanıcılar da bu sınırlama yüzünden kablosuz ağa bağlı değilken uygulama mağazasından büyük boyutlu indirmeler yapamıyor.

5G destekli iPhone modellerinin kullanıma sunulma ihtimali üzerinde konuşulurken önümüzdeki yıl veri tüketiminin hızla artması söz konusu olacak; bu noktada Apple'ın nasıl bir yaklaşımda bulunacağı merak konusu. Hızlı hücresel bağlantı olanaklarıyla Full HD çözünürlükte bir filmi saniyeler içinde indirmek mümkün olabilir, fakat Apple bu sınırlandırmayı aynı şekilde devam ettirirse indirmeyi başlatma imkanı bulunmayacak.

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