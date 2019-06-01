Popüler müzik akış servisi Spotify son dönemde mobil uygulamasına neredeyse her hafta yeni bir özellik katıyor. Tabii bunların bir kısmı üzerinde durmaya gerek olmayan yenilikler ancak uygulamanın sürekli iyileştirilmesi elbette olumlu. Spotify'ın yakında kullanıcılara sunmayı planladığı yeni özellik hayli ses getirebilir.

Servislerdeki test edilen özellikleri ve güvenlik açıklarını ortaya çıkaran teknoloji blogger'ı Jane Wong'un paylaşımına bakılırsa Spotify şirket bünyesinde yeni bir özelliği test ediyor. Bu özellik ile Spotify kullanıcıların birlikte müzik dinlemesini mümkün kılıyor.

Spotify Kullanıcıların Birlikte Müzik Dinlemesini Sağlayan Özelliği Test Ediyor

Jane'e göre Spotify'ın üzerinde çalıştığı bu özelliğin adı Social Listening yani Sosyal Dinleme. Eşsiz bir kodun taranması veya link paylaşımı ile Spotify kullanıcısı olan arkadaşlar birlikte müzik dinleyebiliyor.

Social Listening özelliği Spotify'da kullanıma açıldığında bağlantı kurulan kişiler Already connected listesinde görünecek. Now Playing arayüzünden kaç kişinin müzik dinlediği belirtilecek.

Social Listening'i şu an yalnızca Spotify mühendisleri kullanabiliyor. Özelliğin uygulamanın stabil versiyonuna dahil olması biraz zaman alabilir.

Spotify'da arkadaşlarınızla birlikte müzik dinleme olanağı ilginizi çeker mi? Yorumlarınızı forum sayfamızda paylaşabilirsiniz.