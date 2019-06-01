Uluslararası pazarlar Xiaomi için daha fazla önem teşkil etmeye başladı. Sina Tech sitesinin Xiaomi'nin alt markası olan Redmi'nin CEO'su Lu Weibing ile yaptığı röportaja bakılırsa firma bu niyetini zaten gizlemiyor ve global pazarı domine etme planlarını da açıkça ifade ediyor.

Weibing'in açıklamasına göre Hindistan'da Xiaomi ve Redmi ikilisi akıllı telefon pazarında son yedi çeyrektir (bir yılın çeyreği) liste başını oluşturuyor. Bu iki markanın toplam satış oranı ikinci sıradaki Samsung'a kıyasla % 10 yüksek. Fakat yapılacak yeni yatırımlarla firma bu ülkede % 50 pazar payına ulaşmayı hedefliyor.

Xiaomi Akıllı Telefon Pazarını Redmi'nin Yardımıyla Domine Etmek İstiyor

Çin merkezli Xiaomi ve alt markası Redmi'nin satışları şu an Hindistan'da pazarın % 29'unu oluşturuyor. O nedenle % 50 pazar payı oranı hayli iddialı görünüyor. Ama elbette ulaşması imkansız bir nokta da değil. Son dönemde Hindistan'da çok satan on akıllı telefon modelinin yedisi Xiaomi ve Redmi'nin cihazları. Bu yılın popüler ürünlerinden Redmi Note 7 iki ayda iki milyonun üzerinde satış sayısına ulaştı.

Xiaomi ve Redmi Asya pazarı dışında da büyümeyi sürdürme amacında. Firma Avrupa'da Apple, Samsung ve Huawei'nin gerisinde olsa da Redmi yatırımlarıyla bu farkı hızla kapatması mümkün olabilir. Redmi markasının 2019'da Latin Amerika, Doğu Afrika, Orta Afrika ve Batı Afrika bölgelerine de girmesi bekleniyor. Firma büyük kar marjlarına oynamak yerine daha çok e-ticarete ve performans / fiyat oranı yüksek akıllı telefon modellerine odaklanacak.

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